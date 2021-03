Une femme à nouveau attaquée par un requin en Australie

Une femme d’une soixantaine d’années a été attaquée par un requin samedi matin à Merimbula, à quelque 430 kilomètres au sud de Sydney, en Australie. Les plages environnantes ont été fermées pendant 24 heures, a-t-on appris auprès du service Surf Life Saving de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Une vingtaine de kilomètres de plages ont ainsi été fermés après que la femme a été mordue à la hanche et à la cuisse par un requin alors qu’elle se baignait à la plage principale de Merimbula vers 7h00, a tweeté Surf Life Saving NSW.

#SHARKATTACK // Beaches from Wallagoot Lake down to Pambula are closed for 24 hours after a woman in her 60s was bitten on the hip and thigh by a shark while swimming at Main Beach #Merimbula on the far south coast at approx 7am this morning. pic.twitter.com/YM05ieech6