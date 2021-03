Le policier soupçonné du meurtre de Sarah Everard présenté à la justice

Un policier inculpé pour l’enlèvement et le meurtre d’une jeune londonienne qui rentrait chez elle, affaire qui suscite une vive émotion au Royaume-Uni, a été présenté à la justice samedi et maintenu en détention.

Membre de l’unité de la police de Londres chargée de la protection des représentations diplomatiques, Wayne Couzens a été inculpé vendredi soir pour enlèvement et meurtre. Lors d’une brève audience samedi matin, un juge l’a maintenu en détention. Il doit être présenté à la Cour de l’Old Bailey à Londres mardi prochain.

Le policier de 48 ans avait été arrêté mardi soir dans le Kent (sud-est de l’Angleterre), où il vit et où le corps de la victime avait été découvert mercredi dans un bois, avant que son identification formelle ne soit confirmée vendredi.

Sarah Everard, 33 ans, avait rendu visite à des amis à Clapham, dans le sud de Londres, et rentrait chez elle à Brixton, à environ 50 minutes de marche, lorsqu’elle a disparu vers 21h30 le 3 mars.

L’affaire a soulevé une vive émotion au Royaume-Uni. Jeudi, une députée, Jess Phillips, avait lu devant la Chambre des communes les noms des 118 femmes victimes de meurtre l’an dernier dans le pays.

Dans un tweet jeudi, le Premier ministre Boris Johnson s’était dit «choqué et attristé» par cette affaire, et avait appelé à «travailler rapidement pour trouver toutes les réponses à cet horrible crime».

Les organisatrices d’une manifestation en hommage à la jeune femme, ont renoncé à maintenir l’événement prévu samedi à Londres face au refus de la police en raison des règles anticoronavirus.

«Faute d’engagement constructif de la part de la Metropolitan police, nous ne pouvons pas de bonne foi laisser l’événement de ce soir se tenir», a déclaré samedi matin dans un communiqué sur Twitter le mouvement «Reclaim these streets».

Update: We are sorry to confirm that our Clapham vigil scheduled for tonight is cancelled. Please see the full statement here.



Instead, we are fundraising £320,000 for women's causes: £10K for every proposed fine for the 32 vigils originally scheduled. https://t.co/ohTXXZONeH pic.twitter.com/NZZk3taGcw