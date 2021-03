Les Américains d’origine asiatique s’organisent pour lutter contre le racisme

L’inquiétude a peu à peu envahi Esther Lim à mesure que la pandémie de Covid-19 ravageait les Etats-Unis. Pas seulement pour sa santé et celle de ses parents, mais aussi pour leur sécurité face à la hausse des attaques contre les Américains d’origine asiatique.

Après l’agression d’une de ses amies, percutée par un chauffard pour des raisons racistes selon elle, la trentenaire a décidé d’agir. Elle a acheté du spray au poivre pour sa mère, appris le judo avec l’aide de son père et rédigé une brochure informative intitulée « Comment dénoncer un crime haineux ».

« Je voulais faire quelque chose de proactif plutôt que de me laisser submerger par la peur », explique Esther Lim, Américaine d’origine coréenne. Le livret, imprimé en ce début d’année en six langues — chinois, japonais, coréen, espagnol, thaï et vietnamien — contient des conseils sur la meilleure façon d’interagir avec la police, et des phrases en anglais à montrer à des passants témoins d’une attaque pour demander de l’aide.

Elle les distribue à des amis et dans les centres associatifs de la communauté asiatique à Los Angeles (Californie).

Des attaques de plus en plus fréquentes

Les attaques recensées contre des Américains d’origine asiatique, principalement des personnes âgées, ont bondi ces derniers mois, alimentées selon de nombreux militants par le discours de l’ancien président Donald Trump, qui désignait souvent le coronavirus comme le « virus chinois ».

Elles vont du pillage de commerces tenus par des personnes asiatiques, à la dégradation de maisons et de voitures et à des agressions violentes et parfois mortelles dans les rues.

Dans un discours à la tonalité grave, prononcé un an jour pour jour après la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de qualifier le Covid-19 de pandémie, le président Joe Biden a condamné jeudi soir ces violences inacceptables contre les membres de la communauté asiatique américaine, « attaqués, harcelés, blâmés et utilisés comme boucs émissaires ».

Des personnes d’origine philippine, thaï, japonaise, laotienne et chinoise ont notamment été prises pour cible.

Bien qu’il puisse être difficile d’établir les motivations racistes d’une attaque, les crimes haineux anti-asiatiques ont presque triplé, passant de 49 à 122 l’année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines, d’après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism basé à San Bernardino (Californie). Au même moment, le nombre de crimes haineux baissait pourtant dans son ensemble de 7%.

« Protéger la communauté »

Dès son arrivée au pouvoir, Joe Biden a signé un décret condamnant le racisme envers la communauté dite « AAPI » (Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique) pendant la pandémie. Certains États comme la Californie et New York lui ont emboîté le pas, débloquant plus de fonds pour la lutte contre le racisme anti-asiatique et avec des projets de loi en discussion.

Mais « je ne pense pas que cela se fera rapidement », déplore Esther Lim. Comme elle, d’autres Américains d’origine asiatique ont décidé de prendre les choses en main, à coups de campagnes en ligne, levées de fonds et création de groupes d’entraide.

Jimmy Bounphensy a ainsi réuni des bénévoles pour escorter des personnes âgées asiatiques chez elles et patrouiller dans le quartier de Chinatown à Oakland, en Californie, après une vague d’attaques et de vols. « Si je peux sauver une personne, alors je suis content », raconte-t-il lors d’une ronde.

« Notre présence, c’est pour faire savoir aux gens que nous sommes vraiment là pour protéger la communauté à tout prix, s’assurer que tout le monde rentre en sécurité chez soi », poursuit-il.

« Ces temps-là sont révolus »

Plus de 2.800 actes racistes et discriminatoires, parfois non-physiques, visant des Américains d’origine asiatique ont été dénoncés en ligne à travers les Etats-Unis entre mars et décembre, d’après l’association Stop AAPI Hate.

Au-delà de la rhétorique anti-asiatique liée à la pandémie, la recrudescence d’attaques racistes a déclenché une réflexion sur la haine visant cette communauté dont les racines sont profondément ancrées dans l’histoire du pays.

Les exemples historiques ne manquent en effet pas: lynchages de masse des ouvriers chinois à la fin du XIXe siècle, loi d’exclusion des Chinois adoptée en 1882 — la seule loi migratoire américaine à avoir exclu un groupe ethnique entier, internement des Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

La communauté asiatique doit aussi faire face au stéréotype de la « minorité modèle », qui donne l’image d’une diaspora asiatique monolithique et « adjacente aux Blancs ». Ce cliché conduit à l’effacement d’une histoire riche et à l’idée fausse d’une communauté qui ne serait pas victime du racisme.

« Quel que soit le type d’acceptation (…) que les Asiatiques ont aux Etats-Unis, elle a toujours été conditionnelle », souligne Liz Kleinrock, auteure et consultante sur les questions de racisme, elle-même américaine d’origine coréenne.

Ainsi, les « personnes asiatiques ne sont respectées et valorisées que lorsqu’elles font profil bas et restent dans le rang », assure-t-elle. « Ces jours-là sont révolus ».