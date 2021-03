Jennifer Lopez est à nouveau célibataire

A 55 ans et après quatre ans de relation, Jennifer Lopez serait de nouveau célibataire.

Presque deux ans jour pour jour après ses fiançailles, des proches de Jennifer Lopez ont annoncé qu’elle n’était plus en couple avec Alex Rodriguez, un ancien joueur de base-ball. « Il est désormais à Mami pour préparer la nouvelle saison de base-ball alors qu’elle est en République dominicaine pour le tournage de son prochain film », explique une source à Page Six.

« Cela fait maintenant trois mois que leur relation est tendue. Ils ont tenté de continuer pour les enfants mais tout le monde savait que cela n’allait pas fonctionner. Ils ont commencé à avoir des problèmes durant le confinement », confie un autre proche à People.

Si ses proches s’y attendaient, il s’agit d’une surprise pour les fans de la chanteuse, tant cette dernière semblait filer le parfait amour. Le couple devait d’ailleurs se marier l’année dernière, mais le mariage avait été reporté à cause de la pandémie de coronavirus. « J’ai un peu le cœur brisé, car nous avions prévu des choses géniales, mais je me dis aussi, tu sais quoi, Dieu à un plus grand plan et nous devons juste attendre et voir. Peut-être que ce sera mieux ? Je dois croire que ça le sera », avait déclaré J-Lo à l’époque.