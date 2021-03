Son chat disparaît il y a 20 ans, elle le retrouve deux jours avant sa mort

Disparue il y a 20 ans, une chatte a été rendue à sa propriétaire quelques jours avant qu’elle ne soit euthanasiée.

Cela faisait 20 ans que Phoebe, la chatte de Christine Ball, avait disparu. Cette dernière avait depuis longtemps perdu tout espoir de la retrouver lorsque la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une organisation pour le bien-être animal britannique, la contacte vendredi dernier.

Une femme avait en effet retrouvé Phoebe à 15 minutes de chez Christine. L’animal était cependant en mauvais état. Phoebe avait régulièrement des crises et présentait également une tumeur au cerveau. Les vétérinaires ont donc décidé qu’il valait mieux mettre fin aux souffrances de la chatte.

« Tourner la page »

Avant cela, ils lui ont offert un dernier cadeau en la ramenant dans la maison où elle a grandi pour deux journées. « Nous étions complètement stupéfaits quand nous avons reçu le coup de fil », explique Christine sur Metro UK. « Elle a disparu quand elle n’avait que deux ans. Nous pensons que quelqu’un l’a prise et que Phoebe s’est perdue car elle restait toujours près de la maison et ne s’aventurait jamais bien loin ».

Selon Christine, Phoebe a probablement été élevée par une famille qui l’a élevée comme son propre animal de compagnie. Elle ne sait par contre pas pourquoi sa chatte s’est retrouvée du jour au lendemain en rue.

« C’est triste que nous ayons dû lui dire au revoir aussi vite après l’avoir retrouvée. Mais c’était bien d’avoir un peu de temps avec elle, surtout qu’elle avait vraiment besoin de réconfort », conclut Christine, qui affirme que ces deux jours lui ont permis de « tourner la page ».