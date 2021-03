Koh-Lanta « Les armes secrètes » : une saison riche en nouveautés

Ce vendredi soir, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 avec une nouvelle saison qui s’annonce riche en nouveautés.

Ce vendredi 12 mars, sur le coup de 21h05 (même si en réalité on sait tous qu’il faudra plutôt patienter 21h15 pour que l’aventure commence enfin !), Denis Brogniart donnera le coup d’envoi de Koh-Lanta « Les armes secrètes ».

Direction la Polynésie

Les cinq dernières saisons de Koh-Lanta ont été tournées sur différents archipels des Fidji. Mais un événement inattendu, une pandémie mondiale, est venu perturber les plans de la production pour le tournage de cette 22e saison. Durant l’automne 2020, les aventuriers se sont envolés pour la toute première fois vers la Polynésie française. « Koh-Lanta est une émission qui existe dans un tas de pays dans le monde et la France est la seule nation à avoir eu le cran, l’audace, de tourner Koh-Lanta en 2020 ! », a raconté Denis Brogniart dans une interview récente accordée au Parisien.

Ce tournage en pleine pandémie mondiale a néanmoins nécessité la mise en place d’un protocole sanitaire strict. Avant de quitter la France, les aventuriers et les membres de l’équipe de tournage ont dû présenter trois tests négatifs. Ensuite, en arrivant à Papeete, ils ont respecté une quarantaine stricte de cinq jours et ont fait un autre test. Enfin, ils ont encore dû faire trois tests en arrivant sur les lieux du tournage. Cette saison, pas question pour l’équipe de tournage de séjourner à l’hôtel ! Pendant près de deux mois, l’équipe de tournage, soit près de 200 personnes, a logé dans un immense bateau de croisière, sorte de bulle sanitaire sur l’eau. Tout ce protocole a coûté cher à la production (entre 300.000 et 400.000 €) mais il a porté ses fruits. En effet, il n’y a eu aucun cas de Covid-19 durant le tournage, que ce soit du côté des techniciens ou des aventuriers.

Des nouvelles règles

En 2020, TF1 avait déjà innové avec « Les 4 Terres ». Pour la première fois depuis la création de l’émission, les candidats avaient été répartis en quatre équipes, constituées selon la région d’origine des aventuriers. Cette année, l’émission revient à une répartition plus classique avec deux équipes de dix aventuriers. Néanmoins, cette nouvelle saison s’annonce d’ores et déjà riche en rebondissements. En effet, la production a introduit une nouvelle règle, celle des « armes secrètes ».

À la manière des colliers d’immunités, ces « armes » ont été cachées sur les camps. Certaines offriront des doubles votes tandis que d’autres contreront des colliers d’immunité. « Certaines auront le pouvoir de provoquer des duels ou de détourner des votes… De quoi faire basculer le cours de l’aventure et redistribuer toutes les cartes ! Qui saura se saisir de ces armes ? Qui saura les utiliser à bon escient ? Les aventuriers vont devoir jouer serré car à la fin il n’en restera qu’un ! », a dévoilé TF1. « Il y a parmi ces nouvelles règles, la possibilité de provoquer en duel un autre candidat lors du conseil pour éviter l’élimination, c’est le quitte ou double. Il y a aussi le redoutable bracelet noir, qui permet à celui qui le trouve, de se saisir du collier d’immunité d’un autre aventurier », a précisé Denis Brogniart.

Des candidats « bien préparés et très compétiteurs »

En marge du coup d’envoi de Koh-Lanta « Les Armes Secrètes », TF1 a mis en ligne sur son site et sur les réseaux sociaux les portraits des 20 participants, dix hommes et dix femmes. Ces aventuriers sont « forts physiquement bien préparés et très compétiteurs », a annoncé Denis Brogniart. Parmi eux, il y a notamment des candidats qui devaient participer à la saison annulée en 2019.

Cette année, aucun Belge ne figure au casting. Mais il devrait y avoir quelques fortes têtes. On pense notamment à Mathieu, un élagueur corse de 29 ans. « Avec moi, c’est tout blanc ou tout noir. Il n’y a pas de demi-mesure. Je suis très impulsif, colérique. Quand je m’énerve, mon cerveau se met en off et ça fuse au niveau de ma bouche. Je suis très mauvais perdant. Je suis incontrôlable quand je perds », annonce-t-il d’emblée dans son portrait.

Un autre candidat qui ne devrait pas laisser les téléspectateurs indifférents, il s’agit d’Aurélien. Ce pharmacien de 34 ans annonce qu’il est prêt à tout pour gagner Koh-Lanta. « J’ai un ego assez surdimensionné, même parfois excessif. Ou on me déteste, ou on m’adore. Il y a rarement d’entre deux. Trahir des gens, leur mentir, ce sont des choses que je serai amené à faire. C’est un jeu. La fin justifie les moyens », estime le jeune homme.

Généralement, dans l’histoire de Koh-Lanta, ce genre de candidat ne va jamais très loin dans l’aventure. Qui sera le premier à voir son flambeau éteint par Denis Brogniart ? Réponse ce vendredi soir sur TF1 !