Complètement vaccinée, elle reçoit une étonnante prescription de son médecin

Après une longue année de confinement, une grand-mère new yorkaise a enfin vu le bout du tunnel lorsqu’elle a reçu sa seconde injection du vaccin. Désormais protégée contre le coronavirus, son médecin lui a prescrit un traitement peu ordinaire.

Comme la plupart des personnes de son âge, Evelyn Shaw, une grand-mère américaine, a vécu une année pratiquement coupée du monde et loin de ses proches. Désormais vaccinée, elle a reçu une ordonnance insolite de son médecin : «Vous êtes autorisée à faire un câlin à votre petite-fille», lui a prescrit la docteure.

My mom’s doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter (1/2) pic.twitter.com/bNtCtlcS0s

« Son médecin savait que notre mère était très nerveuse à l’idée de retrouver du monde, même après les deux injections de vaccin », explique sa fille sur Twitter. « Elle a trouvé le moyen de lui ouvrir la voie. Le soin médical qui vient du cœur. »

Effectivement, Evelyn s’est empressée de suivre ce conseil médical et a serré sa petite-fille dans ses bras. Ce n’était plus arrivé depuis une longue année. Un moment plein d’émotions que sa fille a filmé et partagé sur les réseaux sociaux.

First hug she’s had in a year. Thank you to all the scientists and doctors who made this happen! pic.twitter.com/puvJlJpDoy

— Jessica Shaw (@JessicaShaw) March 9, 2021