Abandonnée à la naissance, elle réunit ses parents 51 ans plus tard

Abandonnée à la naissance, une Américaine a retrouvé la trace de ses parents il y a peu. Séparés contre leurs grés par leurs parents, ils ont décidé de rattraper le temps perdu en se mariant.

Cette belle et improbable histoire nous vient tout droit des Etats-Unis. Abandonnée par ses parents et placée en famille d’accueil quelques semaines après sa naissance en 1968, Laura Mabry, originaire de Springdale, en Arkansas, est partie à la recherche de ses parents biologiques il y a maintenant deux ans.

Grâce à son ADN, elle a retrouvé assez rapidement sa mère biologique qui a promis de lui raconter son histoire. Elle lui a aussi donné le nom de son père biologique, ce qui lui a permis d’entrer en contact avec lui.

« Nous avons pleuré »

C’est à ce moment-là que Laura a appris la vérité sur sa naissance. Ses parents, Donna et Joe, étaient camarades de lycée. Après plusieurs mois de relation, Donna est tombée enceinte alors qu’elle n’avait que 17 ans. Ce qui n’a pas plu au père de cette dernière, qui a obligé Joe à ne plus jamais parler à sa fille. Leur relation s’est donc finie du jour au lendemain, avant même que Joe ait pu rencontrer sa fille qui sera finalement placée à l’adoption sur ordre du père de Donna.

Touchée par cette histoire, Laura a donc pris la décision de réunir ses parents biologiques, plus de 50 ans plus tard. « Nous nous sommes vus, nous nous sommes enlacés et nous avons pleuré », se souvient Joe, ému, dans les colonnes de l’Indianapolis Star. Le hasard de la vie ayant voulu que Joe et Donna soient tous les deux à nouveau célibataires au moment de leur rencontre, le couple a décidé de se marier en mai dernier, pour le plus grand bonheur de leur fille.