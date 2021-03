Une député anglaise propose un couvre-feu dès 18h pour les hommes pour lutter contre l’insécurité en rue

Alors que la disparition et le probable meurtre d’une jeune trentenaire ont ravivé le débat sur l’insécurité en rue en Angleterre, une député britannique a proposé de mettre en place un couvre-feu dès 18h pour les hommes.

Ce vendredi, la police britannique a confirmé que le corps retrouvé dans l’enquête sur la disparition d’une Londonienne qui suscite une vive émotion au Royaume-Uni est bien celui de Sarah Everard, 33 ans.

Sarah Everard avait rendu visite à des amis à Clapham, dans le sud de Londres, et rentrait chez elle à Brixton, à environ 50 minutes de marche, lorsqu’elle a disparu, vers 21h30, le 3 mars.

Dans cette affaire, un suspect, un policier d’une quarantaine d’années appartenant à une unité de la police de Londres chargée de protéger les représentations diplomatiques, a été arrêté mardi et se trouvait toujours en garde à vue vendredi, soupçonné de meurtre.

En Angleterre, cette disparition a ravivé le débat sur l’insécurité, ainsi que sur les nombreuses formes de violences dont sont victimes les femmes en rue ou sur les réseaux sociaux. « Je traverse carrément la route si un homme seul est derrière moi, même s’il fait son jogging ou du vélo. Je suis juste épuisée de tout ça. J’ai simplement envie d’aller au travail et d’en revenir en paix », témoigne dans les colonnes du Parisien une Française exilée à Paris.

« Ce qui est arrivé à Sarah Everard a profondément touché de nombreuses femmes parce qu’on fait les mêmes calculs qu’elle faisait tous les jours. On prend la route la plus longue, la mieux éclairée, on met de côté nos peurs pour favoriser la voix qui dit ‘ne sois pas bête, tu as le droit de rentrer seule chez toi la nuit et d’être en sécurité‘ », s’indigne de son côté la journaliste Kate McCann, dans un tweet devenu viral.

What happened to Sarah Everard has hit home hard for so many women because we make the calculations she did every day too. We take the longer, better-lit route, push the fear aside for the voice that says ‘don’t be daft, you’ve every right to walk home alone at night and be safe’