«Réfléchissez avant de faire des études supérieures», prévient un étudiant à l’université

Dans un long témoignage partagé sur Facebook, un étudiant de l’ULB raconte son expérience et donne un conseil à tous les jeunes qui sont actuellement en secondaire.

Ce lundi 9 mars, sur le coup de minuit 34, un nouveau témoignage est apparu sur la page Facebook « ULB Confessions ». Il provient d’un étudiant anonyme qui affirme être en Master « d’une prestigieuse école de l’ULB », probablement la « Solvay Brussels School Economics & Management ».

« En secondaire, mes profs me survendaient les études supérieures »

« Mes études ne me plaisent pas du tout et à vrai dire je me demande même pourquoi je les ai faites. Pendant toutes mes études universitaires, on m’a vendu le rêve d’une vie meilleure après le diplôme, parachevant je ne sais combien d’années d’efforts et de sacrifices. Même avant ça, en secondaire, mes profs me survendaient les études supérieures comme seul modèle possible de réussite sociale. ‘Si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir de bonnes notes, sinon tu dormiras sous les ponts’, nous répétait sans cesse notre prof de maths, déjà en première secondaire », commence à raconter l’étudiant.

« Le tout pour avoir un salaire ridicule de 1800€ / mois »

« Aujourd’hui, près de 12 ans après, je constate qu’il m’a menti. Quand je regarde ce que gagnent mes amis diplômés avant moi qui occupent pratiquement tous des postes qui ne leur plaisent pas du tout et qui les ennuient à mourir, le tout pour avoir un salaire ridicule de 1800€ / mois, je ne peux que constater le mensonge incroyable dans lequel on m’a embarqué depuis toujours (…) j’ai l’impression qu’il y une espèce de pression sociale, une espèce de façonnage, qui consiste à pousser les jeunes le plus possible vers les études et donc in fine vers la voie du salariat. Pourtant, en pratique, c’est faux », poursuit l’étudiant de l’ULB.

Les études supérieures ? « C’est un truc qui est fait pour les gosses de riches »

« J’ai même envie de dire que, au final, les études supérieures, c’est un truc qui est fait pour les gosses de riches. Quand papa /maman te fournissent en tout, que tu as la conscience tranquille, que ton compte est plein sans devoir aller bosser pour te payer une dignité, oui dans ce cas-là, va faire des études. Tu vas t’amuser, rencontrer plein de gens, faire la fête, apprendre des choses (souvent inutiles en pratique mais quand même vachement intéressantes). La belle vie quoi ! Tu peux mêmes te payer le luxe de choisir les études qui te plaisent, quitte à aller étudier la musicologie ou la philo si tu veux. Tu t’en fous de toute façon, ton avenir est assuré. C’est horrible, mais c’est tristement vrai », estime-t-il.

Un conseil pour les jeunes de secondaire

« Alors si j’ai un conseil à donner aux jeunes de secondaire qui me liront, c’est le suivant : réfléchissez bien avant de faire des études supérieures. Vous allez vous lancer dans un truc qui va être long et difficile, vous allez sacrifier du temps que vous pourriez mettre à profit pour déjà commencer à gagner votre vie. Si vous le faites, sachez dans quoi vous vous lancez et ne croyez surtout pas que c’est grâce aux études que vous deviendrez riche. Ceux qui vous disent ça vous mentent. Choisissez vos études parce que vous aimez ça, choisissez quelque chose que vous aimez, n’écoutez pas vos parents. Mais faites-le en connaissance de cause », conclut l’étudiant anonyme.

Des réactions partagées

En quelques jours, son message a suscité des centaines de commentaires et a été partagé à de multiples reprises sur Facebook. Si certains internautes sont d’accord avec cet étudiant, d’autres l’ont remis à sa place.

«En même temps si t’as fait des études uniquement pour devenir riches… », « Les études supérieures tu peux en faire en 3 ans à la haute école aussi », « Faire des études c’est te fixer un objectif dans la vie, normalement vers une orientation que tu aimes… et non espérer un salaire élevé dès ton arrivée sur le marché du travail, c’est irréaliste », « Je pense que tu as fait une erreur dans ton choix d’études », lui ont répondu certaines personnes dans les commentaires de la publication.