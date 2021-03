Polémique autour de la censure de Pépé le Putois, accusé de participer à la culture du viol

Le putois français Pepe Le Pew (Pépé le Putois) n’apparaîtra pas dans la suite du film “Space Jam” ni dans les prochains dessins animés “Looney Tunes”, ont déclaré mercredi à l’AFP des sources proches de ces productions, sur fond de débat sur le sexisme et la “cancel culture” (culture de l’annulation) à Hollywood.

L’animal malheureux du dessin animé, qui passe la plupart de son temps à poursuivre sans succès une chatte rebutée par ses avances et son odeur nauséabonde, a fait les gros titres la semaine dernière après qu’un chroniqueur du New York Times eut déclaré que Pepe « normalisait la culture du viol ». Quelques jours plus tard, il est apparu qu’une scène du dessin animé hybride « Space Jam: A New Legacy » mettant en scène Pepe avait été filmée en 2019, mais n’apparaîtra pas dans le montage final.

Censure au nom du politiquement correct

Certains internautes ont immédiatement dénoncé une forme de censure au nom du politiquement correct dont serait victime ce personnage vieux de plusieurs décennies. « Ça veut dire qu’ils vont aussi essayer d’annuler Fluffy?”, a tweeté Gabriel Iglesias, la voix du personnage Speedy Gonzales dans la suite de “Space Jam”. “Cancel culture, tu ne peux pas m’attraper. Je suis la souris la plus rapide de tout le Mexique.”

Scène coupée au montage

La scène en question devait mettre en scène un Pepe amoureux prenant sa revanche, mais a été annulée avec le changement de réalisateur. Il n’est actuellement pas prévu que Pepe apparaisse dans les « Looney Tunes Cartoons » de Warner Bros ou dans les séries à venir « Bugs Bunny Builders » et « Tweety Mysteries », bien que le personnage n’ait pas été officiellement interdit ou retiré.

Avertissements de contenu

Selon les sources, ces décisions ont été prises plusieurs mois avant la publication de l’article du New York Times, écrit la semaine dernière en réaction à l’annonce de la mise à l’index de six albums du populaire auteur pour enfants Dr. Seuss pour leurs stéréotypes raciaux. Récemment, des films classiques tels que « Autant en emporte le vent », « Peter Pan » et « Dumbo » ont fait l’objet d’avertissements de contenu ou ont été retirés ou reclassés sur les plateformes de streaming, pour des éléments jugés problématiques.

Après Michael Jordan, LeBron James

Brefs dessins animés humoristiques, les Looney Tunes, avec notamment Bugs Bunny et Speedy Gonzales, remontent aux années 1930, et étaient diffusés dans les cinémas en même temps que les films de Warner Bros. Ils ont depuis repris vie à de multiples reprises, notamment dans la comédie familiale « Space Jam » de 1996, qui les mettaient en scène aux côtés de la légende du basket-ball Michael Jordan. La suite, dont la sortie américaine est prévue en juillet, verra l’actuelle superstar du basket LeBron James rejoindre les rangs de Bugs et de la bande. Des modifications ont été apportées pour moderniser les dessins animés en fonction de l’évolution des sensibilités culturelles.