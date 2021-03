Marie Papillon se confie sur sa relation avec Angèle: « Notre histoire nous appartient »

Marie Papillon, la petite amie de la chanteuse Angèle, s’est livrée à de rares confidences sur son couple dans une interview au magazine Têtu.

L’année dernière, au mois d’août, Angèle faisait son coming out et officialisait sa relation avec l’humoriste Marie Papillon sur Instagram. La chanteuse avait publié une photo d’elle portant un t-shirt avec l’inscription « Portrait of women who love women » (« Portrait de femmes qui aiment les femmes »). En légende, la Belge de 25 ans rajoutait avec humour : “Au moins, c’est clair… Enfin non pas Claire, Marie ». Une révélation qui avait affolé la Toile.

Les deux jeunes femmes n’évoquent que très peu leur vie privée mais pour le nouveau numéro de Têtu, Marie Papillon s’est laissée aller à quelques confidences, notamment sur le fait d’être catégorisée « copine de ». “Si les gens veulent me catégoriser comme ça, je ne peux pas y échapper. En revanche, je ne sors pas du chapeau, puisque j’avais quand même une grosse communauté avant d’être avec Angèle », confie l’humoriste.

« On met en avant ce qu’on a envie de montrer »

La jeune femme a également abordé la médiatisation de son couple et sa volonté de vouloir préserver sa vie privée. “Je suis discrète sur notre histoire parce que c’est quelque chose qui nous appartient. On met en avant ce qu’on a envie de montrer, rien de plus”.

Marie Papillon a aussi parlé de son homosexualité et espère que son couple avec Angèle renvoie un message de tolérance et d’encouragement. “J’ai envie de montrer que tu peux aimer les filles, être épanouie et que tout ça, c’est normal. J’ai envie de le faire pour nous toutes. »