L’étrange affaire de sorcellerie qui agite « Les Marseillais »

C’est une affaire très curieuse qui est née ces derniers jours sur les réseaux sociaux et qui a pris une ampleur énorme. Une candidate des Marseillais est accusée de sorcellerie envers une autre. Mais l’accusée se dit victime de chantage et d’extorsion.

Tout commence le 26 février dernier sur Snapchat. Maeva Ghennam, candidate de l’émission de téléréalité Les Marseillais se dit trahie par une amie qui aurait fait appel à une « sorcière » pour l’évincer du programme. Cette amie serait Carla Moreau, candidate emblématique de l’émission.

C’est ensuite que le blogueur Marc Blata fournit des « preuves » de cette sorcellerie : des vidéos publiées sur Snapchat dans lesquelles on peut entendre la voix Carla Moreau. La candidate s’adresse à Danaé Roux Custode, une « voyante-sorcière », et lui demande d’évincer certains candidats, comme Maeva. On voit dans le même temps sur la vidéo des mains qui piquent dans une poupée marron, à la manière d’un rituel vaudou.

Les preuves ultimes que Carla fait de la sorcellerie sur Maeva 🔮🤯 pic.twitter.com/MGzNDx7sqU — actualix & tvrl ✨ (@alixdmxtvr) March 1, 2021

Très vite, les soutiens envers Maeva affluent. Mais le hashtag #SoutienCarlaMoreau fait lui aussi son apparition sur Twitter. Le blogueur Marc Blata est alors accusé d’avoir voulu « faire le buzz ».

Chantage et menaces

Retournement de situation : Maeva s’excuse ensuite auprès de son amie Carla. « Ça fait une heure que je suis au téléphone avec elle, je viens de comprendre des choses. Et toute cette histoire est fausse », explique Maeva sur Snapchat. Carla finit par donner sa version des faits le 8 mars dans l’émission « Touche pas à mon poste ».

"En aucun cas j'ai souhaité du mal (…) J'étais terrifiée"



Carla Moreau se confie sur l'affaire de sorcellerie dans #TPMP ! pic.twitter.com/e7KIjMM9Or — TPMP (@TPMP) March 8, 2021

Elle affirme qu’elle a bien été voir cette voyante lorsqu’elle elle avait 17-18 ans, quand elle n’était pas encore « connue ». La jeune femme désormais âgée de 24 ans explique que la voyante, Danaé Roux Custode, l’a recontactée après son premier passage dans l’émission et que la situation s’est envenimée. Carla dit avoir été victime de chantage et d’extorsion de fonds de la part de cette femme. La candidate ne nie pas les enregistrements diffusés sur les réseaux sociaux, mais dit qu’ils ont été réalisés sous la contrainte. Carla affirme encore avoir été menacée : « Ils me disaient : ‘Tu sais Carla, si tu ne payes pas, il va t’arriver des malheurs, il va arriver des malheurs à ta famille, à ta maman‘» L’influenceuse assure avoir versé près d’1,2 million d’euros à la voyante.

Changement de version

De son côté, Marc Blata a retourné sa veste et affirme désormais que Carla a bien été victime de chantage. Quant à la voyante, elle nie tout en bloc et indique avoir des preuves que Carla Moreau faisait appel à elle en son âme et conscience. Danaé Roux Custode est toutefois connue des services de police à Marseille pour des faits similaires.

L’avocat de Carla Moreau a annoncé qu’une plainte avait été déposée par la famille de la jeune femme, il y a un an et demi déjà. Une autre plainte a également été déposée en fin de semaine dernière par l’influenceuse. « Une enquête préliminaire est en cours du chef d’abus de biens sociaux », indique auprès du Parisien le parquet de Marseille.

Marc Blata payé ?

Dernier rebondissement en date dans ce scandale : Kevin Guedj, le compagnon de Carla Moreau, est soupçonné d’avoir payé une forte somme d’argent à Marc Blata, qui a révélé l’affaire, dans le but d’innocenter sa compagne. Kevin lui aurait donné 500.000 € pour faire machine arrière. Une information démentie par l’intéressé.

Toute cette affaire ne pourrait être au final qu’un moyen de communication pour relancer Les Marseillais. Mais le boom d’audience n’a pas eu lieu. L’émission TPMP, qui feuilletonne sur le scandale tous les jours, bat par contre des records ! En tout cas, l’affaire a désormais pris une tournure judiciaire.