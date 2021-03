Les Etats-Unis partageront leurs vaccins si il y a « un surplus »

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les USA partageraient des doses de vaccins contre le coronavirus « si nous avons un surplus ».

« Si nous avons un surplus, nous allons le partager avec le reste du monde », a déclaré le président depuis la Maison Blanche. « Le virus n’est pas quelque chose qui peut être freiné à une barrière, peu importe à quel point ce mur ou cette barrière est construit. Donc nous ne sommes pas complètement en sécurité tant que le monde n’est pas sûr. Nous allons donc commencer par nous assurer que les Américains sont pris en charge d’abord, et puis nous allons essayer d’aider le reste du monde », a poursuivi M. Biden.

100 millions de doses supplémentaires

Le président a aussi indiqué que le coordinateur de la Maison Blanche pour la pandémie et le département de la Santé et des services humains allaient commander 100 millions de doses supplémentaires du vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

Le démocrate a promis qu’il y aurait assez de vaccins pour tous les 260 millions d’adultes aux USA d’ici la fin du mois de mai. Joe Biden s’exprimera pour la première fois lors d’une apparition télévisée jeudi au cours de laquelle il communiquera sur la pandémie déclarée il y a un an et ses conséquences dans le pays. Le discours devrait durer entre 15 et 30 minutes et il débutera à 2h du matin HB.