Gérard Louvin et son mari accusés de viols: deux témoignages chocs

Le neveu du producteur de télévision Gérard Louvin, Olivier A, qui a porté plainte contre lui et son mari pour viols sur mineurs, a livré son témoignage sur BFM TV. Deux autres personnes ont dénoncé des faits similaires et l’une d’entre elles a également pris la parole.

Suite à une plainte déposée en janvier dernier par Olivier A, une enquête a été ouverte à l’encontre de Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne pour “viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant”, “complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant” et “corruption de mineurs”.

Des faits prescrits

Les faits présumés sont prescrits mais le neveu de Gérard Louvin a tout de même décidé de porter plainte après avoir lu le livre de Camille Kouchner qui affirme que son frère jumeau a été violé dans son enfance par leur beau-père Olivier Duhamel.

De son côté, Gérard Louvin nie fermement les accusations. “Je ne suis pas un prédateur! Rien ne m’est directement reproché. La seule plainte qui me vise directement émane de mon neveu, qui m’a réclamé 700.000 € pour ne pas avoir vu ce qui n’a pas existé”, a-t-il déclaré à Nice Matin.

Des rapports dès l’âge de 11 ans

Au micro de BFM TV, Olivier A, a livré un témoignage glaçant sur les abus dont il se dit victime. Il accuse ainsi Gérard Louvain de l’avoir livré à son époux Daniel avec qui il a eu des rapports sexuels dès l’âge de 11 ans et jusqu’à ses « 16-17 ans ». “Gérard, c’est mon sang, je pense que c’est pour ça qu’il a toujours fait en sorte de ne pas me toucher”, indique-t-il. Olivier A explique que tout a commencé par des « caresses » avant qu’un « rituel » ne se mette en place. A l’époque, il venait souvent rendre visite à ses oncles avec un ami.

« Une orgie »

“Daniel vient me voir dans la chambre où je me trouve avec mon ami, il nous met un film porno pour nous éveiller. Daniel dirige un peu, demande des fellations, des masturbations. Pendant ce temps, Gérard est dans la chambre à côté, il lit son livre”, explique le plaignant. Olivier A raconte que son oncle savait ce qu’il se passait et qu’il recevait parfois son ami dans sa chambre.

“Un autre soir, des hommes ont des relations sexuelles dans une chambre. Gérard me dit d’aller les rejoindre. Daniel, avec son regard, me parle et je comprends que je dois aller masturber un homme, sucer un autre. Gérard passe sa tête par la porte avec un sourire, il regarde et s’en va”, raconte le neveu de Gérard Louvin, en évoquant une « orgie ».

Une autre accusation

Après la plainte d’Olivier A, deux autres victimes présumées se sont manifestées, dont l’une s’est également exprimée au micro de BFM TV. Olivier L. accuse Daniel Moyne de l’avoir agressé sexuellement et contraint à une fellation à la fin des années 1980 alors qu’il était âgé de 18 ans.

“Il m’emmène dans la chambre, me dit de m’allonger, s’allonge à côté de moi et commence à me caresser. Il sort son sexe, me demande une fellation, je ne veux pas mais je commence à le faire. Et il avait une odeur corporelle assez désagréable, j’ai voulu arrêter, je ne pouvais plus. J’ai arrêté”, confie-t-il à BFM TV.

Ces faits présumés sont également prescrits. L’avocat des plaignants, Me Pierre Debuisson, espère que ces témoignages vont permettre à d’autres victimes de se faire connaître. Pour lui, l’objectif est de retrouver des faits « qui ne sont pas prescrits afin de permettre la tenue d’un procès ».