Cette nonne s’agenouille devant des militaires pour demander la fin de violentes manifestations

Les contestations se poursuivent en Birmanie, où la junte militaire a réalisé son coup d’état le mois dernier. Ce 8 mars encore, les manifestations ont été le théâtre d’une escalade de la violence avec le pouvoir en place. Comme un symbole, une nonne s’est agenouillée devant un groupe de militaires, pour les implorer d’arrêter la violence avec les manifestants.

Depuis le putsch de l’armée début février, les manifestations de masse sont quotidiennes contre la junte militaire dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Les manifestants réclament la libération de la dirigeante emprisonnée Aung San Suu Kyi et la réinstallation du gouvernement élu. Selon les estimations de l’organisation d’aide aux prisonniers AAPP, plus de 60 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations.

Une nouvelle manif qui dégénère

Le 8 mars encore, des centaines de personnes sont descendues dans les rues des Mytkyna, qui réunit quasi-quotidiennement des rassemblements depuis le début de la crise. Parmi elles, de nombreuses femmes défilaient pour la Journée internationale de leurs droits.

C’est en fin de matinée que la situation a dégénéré, lorsque la police et l’armée ont tenté de disperser la foule avec des grenades de gaz lacrymogènes ou assourdissantes. Les manifestants auraient alors répliqué en lançant des projectiles, ce qui a créé une escalade de la violence.

Un acte symbolique

C’est alors qu’Ann Rose nu Twang, 45 ans et nonne de son état, s’est approché des militaires. Elle s’est agenouillée pour demander aux hommes en uniforme en face d’elle de stopper les frais. Sur l’image, qui est devenue un symbole, on voit d’ailleurs deux agents se mettre également à genoux, par respect pour cette figure religieuse.

📹VIDEO | Das Video dieser mutigen Nonne geht um die Welt: Schwester Ann Rose Nu Tawng ist erneut vor Sicherheitskräfte getreten, um sie daran zu hindern, Demonstranten gegen den Militärputsch zu erschießen. pic.twitter.com/RM946jO9mb — CNA Deutsch (@CNAdeutsch) March 11, 2021

« Je les ai supplié de ne pas tirer […] mais plutôt de me tuer moi. J’ai levé les mains en signe de pardon », a-t-elle expliqué à un média local. « C’était la panique. J’étais au milieu et je ne pouvais rien faire. » Deux de ses soeurs la rejoignent alors, en marque de soutien: « Vous arrêtez, vous torturez et vous tuez les gens. C’est pourquoi la population est en colère et manifeste. » Ce jour-là, ce sont trois manifestants pro-démocratie qui ont perdu la vie…