Combien gagnent les candidats de la téléréalité ? Cyril Hanouna balance en direct

Candidat de téléréalité et influenceur, ça peut rapporter (très) gros. Dans la dernière émission de « Touche pas à mon poste » sur C8, Cyril Hanouna et sa bande ont dévoilé les salaires astronomiques qu’empochent certaines stars de la téléréalité.

Avec leurs millions d’abonnés sur Instagram, combien gagnent les candidats de téléréalité, bien souvent reconvertis en influenceurs ? Car il faut dire que le placement de produits est une véritable mine d’or pour eux, ont révélé ce mardi les chroniqueurs de Cyril Hanouna, chiffres à l’appui.

En effet, ceux-ci s’interrogeaient sur l’origine du million d’euros que Carla Moreau aurait dépensé pour faire appel à une sorcière afin de jeter un sort à d’autres candidats des Marseillais.

« Des montants incroyables »

« Sans dire le salaire de Carla, les principaux influenceurs, avec les placements de produits, le salaire démarre à 120.000 € et peut aller jusqu’à 400.000 € par mois », a lancé Gilles Verdez.

Des chiffres confirmés par Cyril Hanouna. Celui-ci précise : « en net, ça fait à peu près entre 50 000 et 280 000 €. C’est incroyable et ce sont des vrais montants ». Et Guillaume Genton de renchérir : « Et c’est que du net pour ceux qui sont à Dubaï ! Parce qu’il n’y a pas d’impôt à Dubaï : tout va dans la poche », précise-t-il. « Vous gagnez deux à trois fois plus instantanément là-bas. » Pour celles et ceux qui se demandaient encore pourquoi Nabilla, Jazz, Thibaut, Jessica et les autres avaient posé leurs valises là-bas…