Ceci est sans doute le fragment d’une ancienne planète, plus vieille que la Terre

Découverte dans le désert Sahara, la météorite EC 002 est vieille de 4,566 milliards d’années. Elle est donc plus ancienne que la Terre.

La météorite Erg Chech 002 (EC 002) a été découverte en 2020 dans le désert du Sahara, en Algérie. Cette météorite d’une trentaine de kilos est une véritable mine d’or qui n’a pas encore fini de dévoiler tous ses secrets.

4.6-billion-year-old meteorite is the oldest volcanic rock ever found https://t.co/UeI4RNaQKM pic.twitter.com/K7msjhtVy3 — New Scientist (@newscientist) March 10, 2021

Un « embryon de planète » retrouvé dans le Sahara

Dans une publication scientifique dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs ont indiqué que cette météorite était probablement un « embryon de planète », vieux de 4,566 milliards d’années, qui se serait désagrégée lors de la création de notre système solaire. Selon les scientifiques, il s’agit donc vraisemblablement d’un morceau d’une protoplanète, cousine disparue de la Terre.

La plus vieille roche volcanique au monde

C’est une découverte de taille puisqu’il s’agit de la plus vieille roche volcanique connue actuellement dans le monde. Elle est composée d’andésite, une roche volcanique que l’on trouve sur Terre dans des zones de convergence, dans la cordillère des Andes, au Japon et dans des arcs insulaires comme l’Indonésie et les Antilles.

Ph. A. Irving

« Peut-être la météorite la plus fantastique que j’aie jamais vue »

« Je travaille sur les météorites depuis plus de 20 ans maintenant, et c’est peut-être la météorite la plus fantastique que j’aie jamais vue », a déclaré Jean-Alix Barrat, chercheur à l’Université de Brest, en France.

Actuellement, la morceau principal de la météorite EC 002 se trouve Maine Mineral and Gem Museum, aux Etats-Unis. Plusieurs fragments ont été envoyés dans des laboratoires dans le monde entier. La météorite est donc encore loin d’avoir livré tous ses secrets. En effet, son étude devrait notamment permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation des planètes.