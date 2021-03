Unif ou haute école ?

Votre diplôme de secondaire en poche, vous hésitez désormais entre l’université ou la haute école ? Le choix est souvent cornélien pour les futurs étudiants. Voici les critères à prendre en compte avant de s’inscrire.

Chaque année, ce sont 15.000 étudiants qui s’inscrivent à l’université, contre 42.500 dans les hautes écoles. A la fin du cursus, ils sont 7.000 à 8.000 à décrocher un diplôme universitaire, contre 17.000 pour le supérieur. Pour choisir quelle structure vous conviendra le mieux, il est important de saisir les caractéristiques de chacune.

Des pédagogies différentes

Les hautes écoles organisent des types courts (trois ans, bachelier) et longs (trois ans + un ou deux ans) tandis que les universités n’organisent que des types longs et sont axées sur la recherche. Les deux structures organisent des masters complémentaires mais seules les universités proposent des troisièmes cycles (doctorat) et offrent donc une possibilité de niveau supérieur à un master.

Au niveau de la pédagogie, les universités sont davantage axées sur le théorique et l’abstrait, avec un rythme de travail intense. Les hautes écoles ne sont pas plus « faciles » mais sont focalisées sur le concret et la pratique, davantage en lien avec les métiers qu’elles forment. L’étudiant est plus vite en stage, parfois dès la première année.

Plus ou moins d’encadrement

Les hautes écoles ont une structure réduite, aussi bien en terme spatial, avec des salles de cours et des bâtiments à taille réduite, qu’en terme professoral, avec plus d’encadrement et des professeurs plus disponibles. Les universités sont quant à elles divisées en facultés qui sont réparties sur des campus universitaires plus ou moins étendus. Tout est organisé à grande échelle, avec de grands auditoires et des professeurs moins présents. Les études universitaires demandent donc davantage d’autonomie de la part de l’étudiant.

Le coût

L’enseignement supérieur représente un coût important. Avant de choisir la structure désirée, il est primordial de se renseigner bien à l’avance sur ce que le cursus va coûter au total. Les frais d’inscription sont un peu plus bas dans les hautes écoles que dans les universités. Mais c’est surtout le kot qui coûte ! La proximité qu’offrent les hautes écoles permet à beaucoup d’étudiants d’éviter ces frais. De fait, un étudiant non-koteur en haute école paiera entre 3.224 € et 5.464 € pour son cursus tandis qu’un étudiant non-koteur à l’université dépensera entre 3.725 € et 5.485 €. En comparaison, un étudiant koteur en haute école déboursera quant à lui entre 8.864 et 18.541 €, tandis qu’un étudiant koteur à l’université paiera entre 9.365 € et 18.565 €.

Ces frais ne prennent pas en compte des dépenses comme les loisirs, la nourriture ou encore le transport. Pour ceux pour qui ces frais sont trop élevés, il existe les bourses d’études qui peuvent faire énormément baisser la facture. Certaines hautes écoles et universités proposent aussi des réductions de frais d’inscription pour les étudiants plus modestes. Il est également possible de combiner ses études avec un job d’étudiant.