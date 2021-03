Les raisons pour lesquelles étudier à l’étranger est une expérience inoubliable

Vous avez envie d’aller étudier à l’étranger? Dans ce cas, les programmes internationaux vous seront utiles! Faites vos valises et vivez une expérience inoubliable à l’étranger comme des milliers d’étudiants avant vous. Cela vous démange mais vous hésitez encore? Nous vous expliquons pourquoi vous ne devez pas rater cette aventure!

Bien sur le CV

Une expérience internationale est un plus pour beaucoup d’entreprises et se remarque sur votre CV. Cela témoigne de votre flexibilité et de votre indépendance. C’est aussi le meilleur moyen de lancer votre carrière internationale.

Découvrir de nouvelles qualités

Ouverture, ingéniosité et autonomie, ce ne sont que quelques-unes des qualités que vous acquérez et améliorez via votre expérience à l’étranger. Soyez ouvert(e) à l’inconnu et développez de nouvelles facettes de votre personnalité.

Langue et culture

Un grand avantage d’étudier dans un autre pays est le fait que vous apprenez à parler sur le bout des doigts la langue de votre destination. Vous immerger dans une culture est en effet la meilleure manière d’apprendre une langue. Et une nouvelle langue ouvre de nouvelles portes dans votre vie.

Que des avantages donc! Mais comment vous lancer? Il existe plusieurs filières pour étudier à l’étranger. Trouvez ci-dessous la meilleure voie pour vous.

Plan Marshall

La Fédération Wallonie-Bruxelles offre un subside qui varie entre 3.500 et 7.000 euros selon la durée du séjour. Une condition: les études doivent être effectuées dans une région de langue néerlandaise, anglaise ou allemande. Le marché est réparti entre trois grandes organisations: WEP, AFS et YFU.

Erasmus

Avec ce programme d’échange, vous pouvez réaliser une partie de votre formation dans un établissement avec lequel votre école/université a conclu un accord. La bourse moyenne s’élève d’après L’Écho à 250 euros par mois.

Master complémentaire

Vous pouvez choisir dans ce cas entre trois disciplines différentes: MBA (Master in Business Administration), LLM (master en droit), Msc (master en science). Pour recevoir une bourse d’études vous devez d’abord réussir un test spécial (IELTS, TOEFL…).

Stage

Au lieu d’y étudier, vous pouvez aussi aller travailler à l’étranger. Vous trouverez ces opportunités via le Forem, l’Awex ou même le WBI (Wallonie-Bruxelles International).