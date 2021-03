Comment bien choisir ses études supérieures ?

Il arrive trop souvent que des étudiants choisissent mal leurs études et doivent se réorienter après une ou plusieurs années. Voici quelques clés pour les aider à faire les bons choix.

De nombreux étudiants choisissent leurs études supérieures pour suivre leurs amis, à cause d’une pression familiale ou simplement par élimination. Et cela a bien souvent de grandes conséquences sur leur avenir. Pour faire les bons choix, il est conseillé de suivre ces étapes.

Définissez un domaine d’activité

Avez-vous une vocation, une passion, un intérêt particulier dans un domaine spécifique ? Si c’est le cas, vous avez de la chance, vous avez déjà un bon point de départ. Pour les autres, il faut tenter d’identifier le domaine dans lequel vous pourriez vous épanouir.

Il existe un outil qui permet d’identifier six types de personnes au travail. Tout d’abord, le « réaliste », qui représente surtout le travailleur manuel. Ensuite, « l’investigateur », qui a un esprit d’analyse scientifique. Le troisième type est celui de « l’artiste », puis il y a le « social », celui qui aide les autres, ou encore « l’entrepreneur », qui fait preuve de leadership. Enfin, le dernier type est dit « conventionnel » et représente le travailleur qui aime respecter les instructions qu’on lui donne et effectuer une tâche régulière. Vous pouvez effectuer le test en ligne (www.monemploi.com/riasec) pour découvrir les trois profils qui vous correspondent le plus et ensuite trouver quels métiers y sont associés. Il est important de relativiser les résultats obtenus au test car il ne s’agit que d’un outil pour vous aider dans votre réflexion globale.

Demandez-vous ensuite si ce domaine d’activité correspond à vos valeurs et essayez de penser à long terme. Le site du SIEP regorge d’informations sur les métiers classés par centres d’intérêts. Il est également possible de passer un test d’orientation dans un des Centres Psycho Médico Sociaux (CPMS) du pays.

Rencontrez des travailleurs

Une fois votre domaine d’activité défini, rencontrer des étudiants et surtout des personnes travaillant dans ce domaine pourra vous permettre de valider (ou pas) vos premières impressions. C’est un bon moyen de se faire un avis objectif sur le métier. La plupart des gens seront ravis de pouvoir vous donner des informations sur leur travail et vous laisseront peut-être même les suivre dans leurs tâches. Un métier est, dans la pratique, parfois bien différent de l’idée que l’on s’en fait, cela pourra donc vous apporter une bonne dose de concret ! Il existe également des coaches qui pourront vous aiguiller dans vos choix. N’hésitez pas également à vous rendre dans des salons dédiés aux étudiants lors desquels vous pourrez poser vos questions à des professionnels.

Choisissez la bonne école

Il va maintenant falloir choisir l’école ou l’université qui vous convient. Définissez tout d’abord une zone géographique : vous désirez étudier près de chez vous ou à l’étranger (Erasmus, 2eme rhéto, etc.) ? Une fois la zone choisie, repérez toutes les écoles et universités qui proposent des formations en ligne dans le domaine que vous aimez.

Il faut ensuite faire son choix en se basant sur différents critères. Tout d’abord les débouchés. Certaines écoles ou facultés sont très prisées par les recruteurs, d’autres pas du tout, il est bon de se renseigner à l’avance. Ensuite, les compétences. Certaines facultés exigent un examen d’entrée, d’autres un niveau élevé de connaissances scientifiques (médecine) ou linguistiques (interprète). Ces exigences ne doivent pas pour autant vous décourager. Vous pouvez par exemple utiliser les deux mois d’été pour vous mettre à niveau. Des conseillers pédagogiques peuvent aussi vous aider. Enfin, la durée des études doit aussi être prise en compte. Etes-vous prêt à consacrer 5 ans ou plus de votre vie à vos études ou désirez-vous travailler le plus vite possible ? Le coût des études ne doit pas non plus être pris à la légère, surtout si vous étudiez loin de votre domicile. Il est important de se renseigner sur les bourses d’études et sur les kots bien à l’avance. Enfin, n’hésitez pas à aller visiter plusieurs écoles ou universités pour vous faire une idée. Il ne reste plus qu’à se lancer !