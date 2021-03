Cinq métiers qui vont gagner en importance à l’avenir

Vous trépignez d’impatience de poursuivre des études supérieures? N’ayez pas peur de suivre vos rêves. Néanmoins, c’est bien aussi de savoir dans quelle branche vous serez certain(e) à 100% d’avoir du travail. Et, bien entendu, si des études sont cool, il n’y a pas de mal non plus à songer à l’avenir. Ce n’est pas toujours évident, car le marché du travail est continuellement en mouvement. Mais quels sont les jobs d’avenir?

Logopède

Les étudiants en logopédie ne doivent pas chercher longtemps après la fin de leurs études pour trouver un job. Un an après leur diplôme, 99% des Bacheliers en Logopédie et Audiologie travaillent, conclut le VDAB (NDLR le pendant flamand d’Actiris et du Forem) dans son Schoolverlatersrapport de 2020 (NDLR un rapport consacré aux jeunes diplômés). C’est dû au fait que la communication – et surtout une communication bien menée – gagne continuellement en importance dans notre société. Les débouchés sont nombreux en tant que logopède: de la stimulation du langage chez les nouveaux arrivants à l’optimalisation de la voix et de la parole chez les orateurs professionnels. La profession intéresse encore davantage avec l’augmentation du vieillissement de la population. De ce fait, les logopèdes interviennent par exemple dans l’adaptation des appareils auditifs.

Professeur indépendant

Actuellement, la demande de toutes sortes de professeurs indépendants augmente. D’après www.businessam.be, ce sera un des jobs les plus populaires de 2025. Un professeur ayant de vastes connaissances pratiques et un talent pour transmettre la matière de façon claire sera beaucoup demandé à l’avenir. Bref, une personne qui est à l’aise dans de nombreux domaines! En effet, de plus en plus de gens veulent continuer à se former via des cours en ligne afin de rester flexibles pour le marché du travail en évolution.

Éducateur spécialisé pour personnes âgées

Le site web www.jobat.be prévoit depuis un certain temps que nous allons devoir nous adapter au vieillissement accru de la population. C’est pourquoi les jobs dans le secteur des soins aux personnes âgées vont fortement augmenter. La personne qui fait des études d’éducateur spécialisé pour s’occuper de personnes âgées ne devra donc pas à l’avenir chercher longtemps un travail. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de soins physiques: le bien-être mental des seniors est aussi toujours plus pris en compte.

Expert en impression 3D

On prévoit que dans un futur proche nous pourrons tous imprimer en 3D. Avant qu’on en soit là, nous allons d’abord devoir créer une «pépinière» de différents spécialistes 3D. La Vrije Universiteit van Brussel vous invite d’ores et déjà à faire des études d’ingénieur industriel.

Chauffeur de camion

Une oasis de liberté tout en contemplant le monde entier? Cela sonne comme un rêve. Néanmoins, le VDAB considérait en 2020 le chauffeur de camion comme un métier en pénurie. Le manque de chauffeurs de camion est dû à l’image et aux conditions associées à ce métier: une forte pression liée au travail et au temps, les files, les contrôles et l’éloignement de chez soi. Et tout le monde ne possède pas non plus le bon permis de conduire. Ce n’est pas un problème pour vous? Bravo! Beaucoup d’entreprises vous recevront à bras ouverts.