Un des effets du vaccin contre la Covid-19 parfois confondu avec le cancer du sein

Un des effets secondaires du vaccin, qui n’est pas propre au vaccin contre le coronavirus, est régulièrement confondu avec le cancer du sein.

C’est un médecin généraliste interrogé par le groupe Sudpresse qui tire la sonnette d’alarme. Prénommé Nicolas, il explique que deux femmes se sont présentées à son cabinet pour un « gonflement » et une « douleur » près de leur sein. Alors qu’elles craignaient avoir le cancer du sein, Nicolas a vite découvert que ce gonflement était apparu peu après que les deux femmes ont été vaccinées contre le coronavirus, non loin de la zone d’injection du vaccin.

« Ce gonflement des ganglions lymphatiques sous l’aisselle est en réalité une réaction immunitaire bénigne et normale au vaccin. Cet effet secondaire a déjà été remarqué avec d’autres types de vaccins comme celui contre la grippe saisonnière. Pour les deux patientes, les symptômes ont disparu quelques jours après leur consultation. Soit moins d’une semaine après leur vaccination. Mais, selon les recherches, ce gonflement peut parfois persister plusieurs semaines. Il ne faut donc pas s’alarmer et imaginer le pire de suite », explique-t-il.

Le dépistage avant le vaccin

Ce type de mauvaise interprétation n’est évidemment pas propre à la Belgique. Cela fait maintenant quelques jours que des articles similaires voient le jour un peu partout dans la presse internationale, mais surtout aux Etats-Unis. Il y a une semaine, USA Today avait d’ailleurs déjà interrogé un médecin sur le sujet. Ce dernier expliquait également qu’il « fallait s’y attendre » car il s’agit d’une « réaction immunitaire normale ».

Pour éviter toute confusion, les médecins recommandent de se faire dépister avant de se faire vacciner, ou d’attendre quatre à six semaines après la seconde injection. « N’attendez pas trop longtemps après les six semaines », indique à USA Today la docteure Jessica Leung, qui rappelle à quel point il est essentiel de se faire dépister. « S’il n’est pas possible de reporter votre mammographie, passez-la tout de même. Mentionnez juste à votre médecin à quelle date que vous avez reçu le vaccin et à quel bras », conclut-elle.