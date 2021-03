Les lives de « The Voice Belgique », c’est parti!

Depuis quelques semaines, Henri PFR, BJ Scott, Typh Barrow et Loïc Nottet se livrent une lutte sans merci pour trouver LE talent de cette saison de « The Voice Belgique ». Après les blind auditions et les battles, place aux lives durant lesquels les 32 derniers chanteurs présents dans l’émission se battront pour la victoire finale…

Comme chaque année, après les blind auditions et les battles, c’est au tour des lives de départager les candidats à la victoire finale dans « The Voice Belgique ». A l’heure actuelle, il ne reste que 32 talents, dont la moitié concourra ce mardi sur « la Une ». Qui dit nouvelle saison, dit bien entendu nouveau décor pour les six semaines de lives qui nous attendent.

Voici comment se répartissent les 16 premiers candidats, chez nos différents coachs de cette 9e saison: Loïc et BJ Scott sont à la tête d’une équipe composée de 8 talents, dont 4 en compétition dans cette émission. Typh Barrow est à la tête d’une équipe de 7 talents, dont 4 en compétition dans cette émission. Henri PFR est à la tête d’une équipe de 9 talents dont 4 en compétition dans cette émission.

Voici le modus operandi

Lors de cette émission, le public pourra voter un candidat sur les quatre de chaque équipe. Le coach devra ensuite prendre la lourde décision de sauver un deuxième de ses protégés, éliminant dans la foulée les deux artistes en herbe restants.

Attention, Maureen indiquera clairement les moments durant lesquels vous pourrez voter pour vos candidats préférés. Un même numéro de téléphone peut voter maximum 15 fois. Pour ce mardi, voici la liste des différents candidats en lice, ainsi que la façon de voter pour eux:

Thomas : 0905 698 01/ ou envoyez « 01 » au 6039

Belassa : 0905 698 02 / ou envoyez « 02 » au 6039

Orlane : 0905 698 03 / ou envoyez « 03 » au 6039

Bradley : 0905 698 04 / ou envoyez « 04 » au 6039

Edith : 0905 698 05 / ou envoyez « 05 » au 6039

Jérémy : 0905 698 06 / ou envoyez « 06 » au 6039

Mathilde : 0905 698 07/ ou envoyez « 07 » au 6039

Laysa : 0905 698 08/ ou envoyez « 08 » au 6039

Barbara : 0905 698 09/ ou envoyez « 09 » au 6039

Sonita : 0905 698 10/ ou envoyez « 10 » au 6039

Lou : 0905 698 11/ ou envoyez « 11 » au 6039

Douma : 0905 698 12/ ou envoyez « 12 » au 6039

Ziza Youssouf : 0905 698 13/ ou envoyez « 13 » au 6039

Elsa Puls : 0905 698 14/ ou envoyez « 14 » au 6039

Sevan : 0905 698 15/ ou envoyez « 15 » au 6039

Khadija : 0905 698 16/ ou envoyez « 16 » au 6039