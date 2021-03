Plus de 26.500 « sugar daddies » en Belgique en 15 ans

D’après SeekingArrangement, un site américain qui affirme héberger « plus de 10 millions de Sugar Babies, Sugar Daddies & Sugar Mommas » dans le monde, environ 26.545 hommes ont joué le rôle de « sugar daddy » en Belgique ces 15 dernières années.

Selon 7sur7, notre pays est le 7ème pays européen ayant enregistré le plus de « sugar daddies » depuis la création du site en 2006. Au sommet de ce classement, on retrouve la France, avec 95.027 inscrits. Viennent ensuite l’Allemagne et l’Espagne qui complètent le podium.

Cela fait maintenant de nombreuses années que les « sugar daddies » et les « sugar babies » envahissent le net. D’un côté, on retrouve généralement un homme d’un certain âge, au portefeuille bien garni. De l’autre, une jeune femme, mignonne et sans le sou. Sugar Daddy et Sugar Baby vont pouvoir se rencontrer et « se câliner » en échange de rémunération.

« Pas de prostitution »

Pas question cependant de parler de « prostitution » du côté du site SeekingArrangement, qui a toujours refusé d’employer ce terme. « Il ne s’agit pas de prostitution ! », s’exclamait en 2011 Brandon Wade, le fondateur de SA. « Qu’y a-t-il de mal à vouloir rencontrer quelqu’un de riche qui veut vous gâter »?

En 2017, une campagne de publicités du site RichMeetBeautiful lancée aux abords de plusieurs universités et hautes écoles du pays avait fait polémique chez nous. Ces publicités proposaient à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plus âgés et fortunés. Un procès avait même été ouvert. Après un premier jugement en mai 2019, la cour d’appel de Bruxelles a annoncé en février qu’elle se prononcerait sur ce dossier le 17 mars prochain.