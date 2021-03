Étudier en écoutant de la musique: une bénédiction pour les uns, une malédiction pour les autres

Si vous poursuivez vos études, vous aurez pas mal de matières à assimiler l’année prochaine lors des périodes d’examen. Et, dans ce cas, une bonne méthode d’étude est vitale. Certains étudiants aiment travailler au calme dans une bibliothèque, tandis que d’autres sont les plus productifs dans leur chambre avec leurs musiques préférées dans les oreilles. La méthode qui fonctionnera le mieux pour vous dépend en grande partie de votre personnalité.

Certains affirment que la musique booste leur productivité pendant l’étude, d’autres trouvent par contre qu’elle les distrait. Chacun des deux camps a à la fois tort et raison. C’est ce qu’ont découvert Manuel F. Gonzalez et John R. Aiello dans leur étude, publiée dans le Journal of Experimental Psychology: Applied. Au cours d’une expérience, ces chercheurs ont fait exécuter à des participants des tâches comprenant différents degrés de difficulté, en silence ou en musique avec des volumes différents et une complexité variable. Il est apparu que l’effet dépendait du type de tâche, de la musique et de la personnalité des participants.

Interaction entre tâches et musique

L’expérience comportait différentes tâches à exécuter: compléter un mots masqués facile ou mémoriser des paires de mots complexes. La musique était diffusée en différentes graduations. Pour certains participants, elle était totalement absente, et pour d’autres le volume était soit faible soit élevé. En outre, la complexité de la musique variait. Un groupe devait écouter des morceaux ne comportant que deux instruments et peu de variation, tandis que l’autre était soumis à des morceaux avec plusieurs instruments, des mélodies variées et des tempos plus rapides.

Ces interactions entre tâches et musique ont livré trois résultats. Pour la tâche simple, il n’y avait pas de différence qu’on écoute de la musique ou pas, car tous les participants l’ont effectuée aussi bien. La tâche difficile a mieux été exécutée dans le silence, quels que soient le volume ou la complexité du morceau. Les personnes qui écoutaient des morceaux complexes, enfin, ont réalisé nettement mieux les tâches faciles que les tâches difficiles.

Les deux chercheurs en concluent que la capacité de notre cerveau est limitée et que nous ne pouvons pas nous concentrer en même temps sur une tâche complexe et sur de la musique. Si c’est quand même le cas, nous sommes alors surstimulés et plus vite distraits. Si, par contre, nous exécutons une tâche simple, un air de musique peut aider, parce qu’il rompt la monotonie et que nos pensées vagabondent moins.

Plus vite distrait

De plus, la personnalité peut aussi jouer un rôle sur l’effet de la musique sur des tâches, parce que des stimuli externes peuvent avoir une petite ou une grande influence sur les participants. Dans ce tout dernier groupe, ils ont consacré beaucoup plus d’attention aux bruits dans leur environnement, si bien que chez eux les musiques ont eu vite un effet distrayant et ont même compliqué les tâches simples.

L’effet de la musique est donc très personnel, mais si vous devez rester focalisé(e) sur quelque chose, il vaut mieux éviter toute forme de bruit de fond.