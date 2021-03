Après 36 ans, « le Bouquiniste » de Louvain-la-Neuve doit quitter son bâtiment

« Le Bouquiniste », véritable institution du paysage néo-louvaniste depuis 1985, a été prié de faire ses bagages par la branche immobilière de l’UCLouvain propriétaire du bâtiment.

« À Louvain-la-Neuve, c’est une véritable institution », commence le journaliste de TV Com dans son reportage. Et il n’a pas tort. Depuis maintenant 36 ans, les habitants néo-louvanistes ont pris l’habitude de vivre avec la façade de la librairie « Le Bouquiniste » sur la Place des Wallons. Une habitude qui va bientôt se transformer en souvenir étant donné que Michel Hamoir, le locataire des lieux, a été prié de quitter son bâtiment d’ici la fin du mois par l’INESU, la branche immobilière de l’UCLouvain propriétaire du bâtiment.

« Ils auraient pu m’envoyer la lettre il y a six mois », déplore M. Hamoir au micro de TV Com. « Cela aurait été un peu plus convenable. Cela aurait été aussi terrible mais j’aurais pu me retourner plus sagement. Envoyer une lettre la veille en disant que je savais très bien que je voulais renouveler mon contrat… D’habitude mes contrats se renouvellent de manière tacite et automatique. Je n’ai jamais eu de problème avec ça ».

« Le bail était terminé »

Du côté de l’Inesu, on assure que cela fait deux ans que M. Hamoir souhaite remettre son commerce. « Il souhaitait remettre son commerce depuis deux ans et ici on on arrive en fin de bail. Donc l’Inesu n’a en rien rompu le bail qui était terminé », assure Nicolas Cordier, administrateur-délégué de l’Inesu.

Après discussions, il est probable que M. Hamoir ait deux mois supplémentaires pour faire ses cartons. L’Inesu n’ayant pas « de projets pour les mois à venir » pour son local.

Mais la décision prise par la branche immobilière de l’UCLouvain ne plaît pas à tout le monde. Une pétition pour soutenir le libraire a d’ailleurs été lancée il y a peu. En quelques jours, près de 6.000 signatures ont été recensées.