Comment le coronavirus a affecté l’utilisation d’Internet ?

Plus d'un an est passé après l'apparition du COVID-19, une pandémie qui a révolutionné l'utilisation Internet.



L’horrible propagation du virus a choqué le monde. Un virus mortel qui se propage à une vitesse difficile à contrôler. Des mesures de confinements et de distanciations sociales, restrictives, on était mis en place par les gouvernements des pays touchés ; des fermetures immédiates de la majorité des entreprises, universités et écoles ont été exigés. Mais rien n’est fini ! Alors que le Coronavirus fait noyer le monde, internet était la bouée de sauvetage qui lui a permis de survivre.



De quelle manière le coronavirus a-t-il affecté internet ?

Aujourd’hui internet devient l’outil le plus puissant dans le monde. Touchée par la pandémie, à son tour, elle en a subi des conséquences.



Suite aux mesures sanitaires mises en place par les gouvernements, l’utilisation d’Internet a connu un énorme succès dû au passage en ligne de plusieurs aspects de la vie quotidienne.



La pandémie a contraint les gens à rester chez eux, mais Internet a pu garder tout le monde en contact. Notamment les entreprises et les écoles. ce qui a rendu le télétravail et l’éducation en ligne ou bien même la télémédecine une nécessité, cette pandémie a obligé l’humanité à prendre de nouveaux outils pour continuer à vivre. Et a engendré le changement de plusieurs critères de vie dont le comportement des utilisateurs d’Internet.

De quel façon l’utilisation internet a-t-elle était affecté ?



Le comportement des individus a changé d’une façon, on peut dire obligatoire durant la crise.

Alors que plus en plus de personnes restent chez eux durant cette période, ils vont vers internet, pour travailler, apprendre, se renseigner ou même pour jouer. Les gens se retrouvent à passer la majorité de leur temps devant leurs écrans de façon quotidienne, les internautes ont commencé à vivre avec internet.



On trouve que plus de la moitié des personnes se sont orienté vers les achats en ligne, les boutiques. Les e-Commerces était les premiers bénéficiaires de ce changement, on retrouve aussi les réseaux sociaux qui ont vu leurs nombres d’utilisateurs éclaté.Les plateformestelles que Netflix ou YouTube étaient le refuge des internautes lors des très longues heures du confinement.



Toutes ces plateformes ont mis en place des solutions pour combler la forte demande des gens, qui augmente de jour en jour et qui devrait être satisfaites. Un travail pas vraiment facile qui nécessite davantage d’organisation.



Tandis que d’autres plateformes ont su analyser le besoin et la demande et sont allés droit au but, Comme l’opérateur telecom Zuny, une application 100 % en ligne qui a su mettre en place une approche vers l’internet illimité, qui offre aussi les series by Be tv et Blackpills, et bien plus encore. c’est une plateforme qui vise la génération connectée, elle sait exactement ce que les gens ont besoin durant la pandémie.

Conclusion :



La pandémie a mis les gens dans une impasse, soit ils s’adaptent à

internet soit leurs vies s’arrête. On peut constater

qu’internet est devenu plus qu’un simple outil de communication, il a rendu les gens dépendants de ses servi