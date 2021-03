Un hiver légèrement plus chaud que la moyenne partout en Europe

Les températures ont été légèrement supérieures à la moyenne des années précédentes en Europe cet hiver, ressort-il lundi des chiffres du service Copernicus concernant le changement climatique (C3S).

La période de décembre 2020 à février 2021 a été en moyenne 0,6 degré plus chaude qu’entre 1991 et 2020. Si le mercure est resté plus bas qu’au cours des mêmes mois de l’année précédente, avec en moyenne 2,3 degrés de moins, c’est que l’hiver 2019-2020 a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent.

La dernière fois que l’Europe a connu un hiver plus froid que la moyenne était en 2016-2017. L’avant-dernière a eu lieu en 2011-2012. Sur les 30 dernières années, le froid a été le plus intense pendant l’hiver de 1995-1996, avec des températures de 2,1 degrés sous la moyenne.

L’écart le plus important avec les températures moyennes a été enregistré dans le nord-est du Canada, au Groenland et dans l’océan Arctique. En Europe, c’est surtout dans les régions du Sud que les températures ont grimpé au-dessus de la moyenne.