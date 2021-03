Le geste généreux de Julie Taton envers les mères en difficulté

L’animatrice Julie Taton a lancé une action afin d’offrir des cadeaux de naissance aux mères défavorisées, en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique et Orchestra.

Cette belle idée est née avant la naissance du second enfant de l’animatrice de la matinale de NRJ. “Quand j’étais enceinte de Tahoe, mes copines me demandaient où j’avais déposé ma liste de naissance. Mais je n’avais besoin de rien. J’avais énormément de choses que je récupérais de Côme (son premier enfant, NDLR) et je reçois aussi des cadeaux des marques avec lesquelles je travaille. Je suis privilégiée et il y a tellement de mamans qui sont loin d’avoir la même chance que moi », confie Julie Taton à 7sur7.

C’est alors que l’ancienne Miss Belgique a contacté la Croix-Rouge et la chaîne de magasins Orchestra afin d’élaborer une liste de naissance pour les mamans défavorisées. La Croix-Rouge a ensuite établi une liste de mères ou futures mères en difficulté, comme des mamans célibataires, en prison ou qui vivent sous le seuil de pauvreté.

« Offrir de la douceur »

“Quand tu n’as pas le choix financièrement, tu te fais moyennement plaisir. Certaines n’ont pas le loisir de réfléchir à la couleur de la chambre de leur enfant, elles doivent parer à l’essentiel. Mais une naissance, ça devrait être un moment magique”, confie encore Julie Taton à 7sur7. “On veut leur offrir de la douceur à ces mamans-là.”

Concrètement, Julie invite à faire un don « à partir de 1 euro » sur le site d’Orchestra. L’action dure jusqu’au 8 mai. La somme récoltée sera ensuite reversée aux mamans sélectionnées sous forme de cadeaux de naissance (body, biberons, tétines…) en fonction de leurs besoins.