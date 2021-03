Un fossé se creuse entre les vaccins livrés et administrés

Le fossé entre le nombre de vaccins livrés en Belgique et ceux effectivement administrés s’est creusé ces dernières semaines, ressort-il des chiffres de la taskforce vaccination. «Nous nous trouvons dans une phase de transition, en raison des démarrages des centres de vaccination et des problèmes de lancement du système d’invitation», a expliqué samedi Dirk Ramaekers, à la tête de la taskforce. Le but est de limiter cet écart dans les prochaines semaines.

Selon les derniers chiffres, plus d’1,5 million de doses d’un des trois vaccins contre le Covid-19 approuvés en Europe (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ont été livrés à la Belgique. 943.000 d’entre elles ont été effectivement administrées, comme première ou deuxième injection. L’écart entre ces deux données s’agrandit: il y a une semaine, 830.000 doses avaient été administrées pour 1,28 million livrées. A la mi-février, la différence s’établissait «seulement» à 200.000 doses.

L’écart devrait se réduire

«Il y a bien sûr toujours un certain délai de retard, un temps de traitement qu’on ne peut éviter», a commenté samedi Dirk Ramaekers. «Nous essayons de le garder aussi court que possible mais il est tout de même toujours compris entre une et deux semaines.» Une réserve doit aussi être constituée afin d’anticiper d’éventuels problèmes de livraison et ainsi garantir qu’une première dose de vaccin pourra être suivie d’une seconde injection. Cependant, l’augmentation du nombre de vaccins livrés mais non administrés serait principalement due à la phase de transition dans laquelle se situe la campagne de vaccination.

Dirk Ramaekers voit néanmoins une bonne nouvelle: le fait que le vaccin AstraZeneca puisse désormais être injecté à toutes les tranches d’âge. «Il y aura moins de problèmes pratiques dans les centres de vaccination», espère-t-il. «Il a aussi été décidé de réduire les réserves du vaccin Pfizer étant donné que les livraisons sont désormais très stables.»