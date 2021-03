Télétravailler en pyjama : voici pourquoi il vaut mieux l’éviter

Traîner en pyjama pour télétravailler ne nuit pas à la qualité de votre travail. En revanche, cette nonchalance vestimentaire risque de vous déprimer. Et c’est scientifiquement prouvé !

Depuis que le travail à la maison est devenu la norme, nombreux sont ceux à rester emmitouflés dans leur pyjama plutôt que de sauter dans une tenue de bureau. On aurait tendance à les traiter de flemmards. Heureusement, la science est arrivée à leur rescousse : non, traîner en pyjama ne remet pas en cause leur productivité.

Des scientifiques australiens se sont religieusement penchés sur la question. Pour ce faire, ils ont interrogé pendant le premier confinement, au printemps 2020, des salariés en télétravail de cinq centres de recherche : le personnel administratif et les chercheurs. Leur étude révèle que pour 41% d’entre eux, le travail à distance a permis d’augmenter leur productivité, et ce, peut importe la tenue choisie. D’ailleurs, les télétravailleurs qui avouent travailler moins qu’au bureau sont les parents qui ont dû gérer en plus leurs jeunes enfants, eux aussi coincés à la maison suite à la fermeture des écoles.

Gare à la déprime

Attention, cependant, à un effet pervers du port de pyjama : la déprime. Car, bien qu’aussi efficaces que les autres employés, ceux qui bossaient en tenue de nuit avaient tendance à être plus déprimés que les autres (59% contre 26%). Pour les petits malins qui tenteraient de contourner le protocole en misant sur le jogging-chaussettes ou la tenue d’intérieur, mauvaise nouvelle, cette tenue aurait le même effet sur votre santé mentale que le pyjama.

Moralité, pour travailler, mieux vaut s’habiller normalement. Votre moral vous dira merci.