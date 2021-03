Métamorphosée, Demi Lovato explique comment elle a perdu du poids sans le moindre régime

Bien dans sa tête, bien dans son corps. Après une période sombre et d’importants troubles alimentaires, la chanteuse Demi Lovato a dévoilé une vidéo de son incroyable métamorphose physique.

Les régimes, c’est fini pour Demi Lovato ! Après un important travail sur elle-même, la star qui a connu des années de troubles alimentaires a enfin fait la paix avec son corps – et avec elle-même.

Désormais guérie, l’artiste a révélé avoir « accidentellement perdu du poids » dans une vidéo Instagram.

Se libérer des diktats

« Je ne compte plus les calories. Je n’abuse plus du sport. Je ne me restreins plus, je ne me fais plus vomir », raconte-t-elle. « Surtout, je ne vis pas ma vie selon les diktats de la culture du régime… Et pourtant j’ai perdu du poids », annonce-t-elle fièrement, image à l’appui.

« C’est une expérience différente. Mais je me sens rassasiée. Non pas de nourriture mais de sagesse divine et de bienveillance cosmique. Paix. Sérénité. Joie et Amour », conclut Demi Lovato, enfin débarrassée de tous ses démons.