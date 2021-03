Bulle de dix : ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Dès ce lundi, notre vie sociale retrouvera un peu plus de saveurs. Vendredi dernier, le comité de concertation a décidé que les rassemblements extérieurs jusqu’à 10 personnes, moyennant le respect des mesures sanitaires dont le port du masque, seraient autorisés. On fait le point sur ces libertés retrouvées et ce qui reste interdit.

Les enfants sont-ils comptés dans la bulle ?

Non. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ne sont pas compris dans la bulle de dix personnes.

À retenir toutefois : les activités en extérieures pour les enfants sont limitées à 25 personnes. 25 personnes semble donc la jauge maximale pour les rassemblements comprenant des enfants (avec, dans ces 25 personnes, un maximum de 10 adultes donc).

Peut-on se retrouver à dix pour pratiquer du sport en extérieur ?

Pour les adultes, c’est non. La bulle extérieure pour pratiquer un sport, d’autant plus un sport de contact, reste pour l’instant limitée à quatre personnes. Avec l’entrée en vigueur du « plan plein air » au mois d’avril, la « bulle sportive » devrait passer à 10 personnes également.

C’est oui en revanche pour les plus jeunes. Ils peuvent se rassembler pour faire du sport en plein air : jusqu’à 25 personnes pour les -13ans, et dix pour les 13 – 18 ans.

Et pour les loisirs en plein air ?

À défaut de pouvoir organiser un match de foot ou de basket, il est tout à fait permis de se rassembler entre amis pour une partie de frisbee, de pétanque ou de möllky.

Les randonnées ou balades à vélo sont évidemment autorisées.

Peut-on se rassembler pour un barbecue ?

Après les annonces du comité de concertation, le virologue Marc Van Ranst avait immédiatement tempéré : les barbecues, ce n’est pas encore pour tout de suite, disait-il. « S’asseoir pour manger au coude à coude, ce n’est pas encore possible. Encore une fois: pour les activités de plein air, les gens devront garder leurs distances et porter un masque buccal. »

Interrogé samedi sur VTM, le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke a également souligné qu’organiser des barbecues n’est pas une bonne idée « car vous allez être tentés de vous rapprocher et de créer l’ambiance. » Néanmoins, assure-t-il, « nous n’allons pas non plus l’interdire ou le sanctionner. Plus que jamais nous comptons sur la bonne compréhension de la population», a lancé M. Vandenbroucke. Comprenez : si vous vous rassemblez pour manger en extérieur, gardez le mètre et demi de distance entre chaque convive.

Les contacts rapprochés sont-ils toujours les seuls à pouvoir entrer dans une maison ?

Non. L’arrêté ministériel contenant les mesures modifiées, telles que décidées par le Comité de concertation vendredi, précise qu’il est désormais permis de traverser une maison pour se réunir ensuite dans le jardin (sans être contact rapproché).

En novembre, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden avait indiqué que les rencontres dans le jardin n’étaient pas autorisées s’il fallait passer par la maison pour se rendre à l’extérieur. Cette interdiction, considérée par beaucoup comme absurde, prend donc fin. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke a aussi précisé, sur VTM Nieuws, que les invités pouvaient désormais se rendre aux toilettes, un luxe qui n’était autorisé jusqu’à présent qu’à l’unique contact rapproché du ménage.