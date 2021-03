La somme astronomique déboursée pour l’interview confession de Meghan et Harry

Ce dimanche 7 mars, CBS diffusera l’interview confession, très attendue et potentiellement explosive, de Meghan et Harry, près d’un an après leur retrait effectif de la monarchie et leur exil en Californie. La chaîne a déboursé plusieurs millions de dollars pour cet entretien historique mené par Oprah Winfrey.

L’interview du duc et de la duchesse de Sussex, qui sera diffusé ce dimanche soir sur CBS, est sans conteste l’événement le plus attendu de cette semaine outre-Manche. Au Royaume-Uni, presse et experts royaux guettent de possibles révélations de la part du couple, qui n’avait pas caché son malaise au sein de la famille royale avant de s’en mettre en retrait l’année dernière. Cet entretien potentiellement corrosif pour la couronne a été confié à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.

D’après le Wall Street journal, CBS a déboursé la somme colossale de sept millions $ pour les droits de diffusion de cet interview de deux heures. Un investissement qui devrait être particulièrement rentable pour la chaîne, qui compte facturer chaque tranche de publicité de 30 secondes 325.000 $. De plus, CBS a obtenu la licence pour vendre cette interview explosive à l’étranger.

Des révélations attendues après un an de silence

Un porte-parole des Sussex a assuré au quotidien que le prince Harry et sa femme Meghan Markle n’ont pas été payés pour l’interview.

Cet entretien télévisé est le premier des Sussex depuis qu’ils ont quitté Buckingham voilà près d’un an.

Dans un premier extrait dévoilé avant la diffusion de l’entretien sur CBS dimanche, l’ex-actrice américaine a dévoilé qu’elle se sentait « libérée » de pouvoir enfin parler de sa propre voix, après avoir dû refuser les invitations antérieures d’Oprah car elle n’était « pas autorisée » à lui parler à l’époque.