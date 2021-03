Les tendances printemps-été inspirées des catwalks

Après une année entière passée dans des vêtements plus que confortables, la vie reprend – plus ou moins – son cours. On essaie en tout cas d’utiliser sa garde-robe pour retrouver le moral, se faire plaisir, et sourire à la vie. Découvrez en images toutes les tendances de ce printemps-été 2021.

Sportswear chic

@jacquemus

Si nous n’en avons pas fini avec les pièces confortables, ces dernières sont désormais agrémentées d’éléments ou accessoires plus sophistiqués. On constate un regain d’intérêt pour les bralettes, les brassières de sport et les shorts cycliste mais aussi les blazers pour ajouter cette touche chic.

Vestiaire militaire

@craig__green

D’autres inspirations émergent à l’approche du printemps. C’est le cas des pièces fonctionnelles influencées par le vestiaire militaire, comme les pantalons cargo, les bombers, les uniformes, les gilets dits « tactiques », ou encore les pièces en nylon.

Ficelles

@christopher_esber

Les pièces dotées de ficelles à nouer autour du ventre s’imposent cette saison. Les robes structurées et upgradées de ficelles sont très recherchées.

La vie en rose

@Jasonwu

Le rose s’impose comme la couleur phare du printemps, qu’il soit pastel, fuchsia ou vif ! Les couleurs vitaminées comme le jaune, le orange et le vert pomme font aussi l’unanimité.

Teintes métalliques

@imnotgrace

Le métal est une tendance phare du printemps-été 2021, tout comme l’argenté et les paillettes. Les vestes aux teintes métalliques sont particulièrement demandées.

Épaulettes et manches ballons

@eliesaabworld

Les robes à manches bouffantes et oversize seront très tendances cette année, tout comme les pièces mode à épaulettes.

Oversize

@lemaire_official

Du côté des hommes, c’est le confort qui prime plus que jamais. Adieu cravates et costumes cintrés, le tailoring effortless séduit la gent masculine, qui recherche essentiellement des costumes oversize, des pantalons et bermudas XXL mais également des pièces directement inspirées du homewear, comme le pyjama de jour.

Sacs XXL

@givenchyofficial

Après quelques saisons de mini et micro sacs, les sacs XXL font leur retour !

Ceintures taille haute

@chloé

Très prisée dans les années 50, la ceinture est revenue sur les podiums parisiens. Cette année, elle sera davantage large et prenant bien la taille.