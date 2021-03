Voici ce que vous ne devez surtout pas faire avec votre jeans!

D’accord, on peut compter sur les doigts d’une seule main les fois où on a enfilé un jeans l’année passée! Quand on travaille toute la journée de la maison, un jogging (ou un pyjama) est bien plus confortable… Mais le jour reviendra où les jeans seront de nouveau la norme et il n’est jamais trop tôt pour s’y préparer.

Quand nous porterons à nouveau tous les jours des vêtements «normaux», nous devrons aussi tirer notre lave-linge de son hibernation. Actuellement, il ne lave guère plus que quelques masques, des sous-vêtements et des T-shirts, mais les choses vont sans aucun doute changer avec la campagne de vaccination. Malheureusement, toute cette lessive n’est pas vraiment une bonne chose pour l’environnement, et pas non plus pour vos vêtements! Plus vous les lavez, plus vos vêtements vont s’user.

Éliminez les taches à l’aide d’une brosse à dents

D’après Chip Bergh, CEO de la marque de jeans américaine mondialement célèbre Levi’s, toutes ces lessives sont inutiles! Il affirme même qu’il ne faut jamais laver les jeans. Les taches superficielles s’enlèvent avec une éponge ou une vieille brosse à dents, les mauvaises odeurs s’éliminent en aérant votre pantalon en plein air.

Avertissement: il est possible que les lignes qui suivent vous soulèvent l’estomac, mais c’est totalement injustifié! Des études ont en effet montré qu’un jeans qui a été porté chaque jour pendant 15 mois sans être lavé ne contient pas plus de bactéries qu’un jeans qui n’a pas été lavé depuis 15 jours. En d’autres mots, la saleté ne s’accumule pas.

Vous trouvez peut-être que c’est exagéré de ne plus jamais mettre votre pantalon en jeans dans la machine à laver, mais vous pouvez quand même le porter plusieurs fois sans le laver. C’est mieux pour votre portefeuille, votre jeans et la planète!