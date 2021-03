Cinq conseils pour enfin ranger votre garde-robe

Comme la crise du coronavirus nous oblige à rester davantage chez nous, nous avons enfin le temps de nous atteler à quelques petites corvées. Trier et ranger votre garde-robe en fait partie. Une tâche qui sera vite expédiée grâce à nos cinq conseils pratiques!

Chaque année, la population mondiale consomme au total 80 milliards de vêtements, nous apprend le film documentaire «The True Cost». Pour réduire cette impressionnante montagne de T-shirts et de pantalons, passez au crible votre penderie et sélectionnez-y les pièces que vous pourriez porter plus souvent. Elisa Ferrer de Closeando, une plateforme sur laquelle vous pouvez revendre vos vêtements, a partagé avec Metro World News ses cinq conseils pour une garde-robe triée et rangée.

Vous allez encore vraiment porter ça?

Nous avons tous des vêtements dont nous avons du mal à nous séparer. Ce sont de belles pièces, des pièces auxquelles sont associés de bons souvenirs ou des pièces que nous gardons pour quand nous aurons maigri… Et elles prennent de la place dans notre dressing. «Près de 80% de la garde-robe d’une femme ne seront plus jamais portés!», précise Elisa Ferrer. «Je conseille de classer vos vêtements par catégories et de réfléchir à chaque fois à combien de temps vous les avez portés. Nous gardons souvent des vêtements parce qu’on nous les a offerts en cadeau, mais nous pourrions faire plaisir à quelqu’un d’autre avec ces pièces.»

Classez

Elisa Ferrer conseille de classer vos vêtements en fonction de l’occasion pour laquelle vous les portez et de la fragilité des matières. Pour chaque catégorie, vous devez réfléchir à combien de fois vous allez vraiment porter ces vêtements. «Sur cette base, vous pouvez donner plus de valeurs à certaines pièces», poursuit Elisa Ferrer. C’est ainsi qu’une paire de sneakers ne sera pas aussi essentielle qu’un sac à main spécial que vous avez acheté lors d’un voyage et que vous n’allez plus jamais retrouver.

Ne laissez pas vos vêtements occuper toute la place

Si vous avez des vêtements que vous n’allez porter qu’à une seule occasion ou pendant une seule saison, comme les vêtements d’été, ne les laissez pas toute une année dans votre armoire. Rangez-les dans une caisse ou un sac hermétique. Il ne restera ainsi dans votre garde-robe que les pièces que vous aimez porter. Cela vous permettra aussi d’associer plus facilement vos pièces préférées avec vos basiques.

Occupez l’espace de façon optimale

Voici un autre conseil d’Elisa Ferrer qui a toute son importance: assurez-vous que vos porte-manteaux sont tous identiques et que vous empilez vos vêtements bien horizontalement sur vos étagères. Vous aurez ainsi une bonne vue d’ensemble du contenu de votre dressing et vous ne retournerez pas tout quand vous chercherez une petite robe bien spécifique. Elisa recommande encore de ranger dans le haut de votre armoire tous les accessoires et les choses délicates, emballés dans du plastique.

Ne retombez pas dans vos vieilles habitudes

Cela n’a aucun sens de ranger toute votre garde-robe pour que deux semaines plus tard elle soit à nouveau sens dessus dessous! Retenez bien la place des choses et continuez à observer la méthode choisie. Triez tous les trois à six mois les vêtements dans lesquels vous ne vous sentez plus à l’aise. Vous pouvez donner ou vendre les pièces auxquelles vous aimeriez offrir une seconde vie.