VIDEO. The Vivi réagit en musique à son éviction de « The Voice France »

Le chanteur « The Vivi » a été évincé de l’émission « The Voice France » suite à des tweets racistes et homophobes qu’il avait publiés il y a plusieurs années. Dans la tourmente, le jeune homme s’était excusé publiquement mais cela n’avait pas suffi à sauver sa place dans le programme. Ce vendredi, il se révèle avec un nouveau morceau.

Il y a deux semaines, The Vivi, un jeune rappeur de 21 ans, avait convaincu les quatre coachs de « The Voice » de se retourner après son interprétation de « Suicide social » d’Orelsan. Le jeune homme avait ensuite été viré de l’émission à cause de tweets racistes et homophobes qu’il avait écrit adolescent.

The Vivi avait tenu à rendre publiques des excuses sur Instagram, suite à son éviction demandée par de nombreux téléspectateurs: « En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte (…) Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux. »

Il brise le silence

S’en est suivie une longue période de silence, durant laquelle on a plus entendu parlé du chanteur, si ce n’est pour évoquer son apparition dans une vidéo du site pornographique « Jacquie et Michel ». Il est finalement sorti du silence jeudi soir, avec un court extrait de ce qui semble être son nouveau morceau.

Sur ce dernier, on l’entend dire: « Et nique les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes. Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis-moi ce que faisait ton fils?” Les internautes pourront découvrir le morceau dans son entièreté ce vendredi à 17h00, comme l’indique The Vivi en légende de la vidéo.