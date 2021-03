Les alertes tsunami levées partout à travers le Pacifique

Les alertes au tsunami à travers le Pacifique étaient levées les unes après les autres vendredi après l’évacuation vers les hauteurs et l’intérieur des terres de dizaines de milliers d’habitants des zones côtières de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu et d’autres îles.

Un séisme de magnitude 8,1 est survenu à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande. Ce tremblement de terre, qui a frappé à 08H28 heure locale (19H28 GMT jeudi), avait été précédé de secousses de 7,4 et 6,9 dans la même région et déclenché une série d’alertes au tsunami dans la région.

La Nouvelle-Zélande a été la première à annuler son ordre d’évacuation des heures plus tard, peu après 00H00 GMT vendredi, déclarant «les plus grosses vagues sont maintenant passées».

L’alerte au tsunami a été «levée sur l’ensemble des territoires français du Pacifique» vendredi, tweetait ensuite le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu.

Aucun dégât déploré

La vague la plus haute, d’un mètre, s’est produite en Nouvelle-Calédonie sur l’île de Maré, dans l’archipel des îles Loyauté, tandis qu’à l’île des Pins, à Yaté et à Nouméa des vagues entre 45 centimètres et 80 centimètres ont été observées, a indiqué la sécurité civile locale, qui a précisé qu’aucun dégât n’était à déplorer.

Sur les îles Wallis et Futuna, l’alerte a été retirée à 11H38 (23H38 GMT jeudi). «La population peut regagner la côte», a déclaré l’Administration supérieure de ce territoire situé à quelque 16.000 km de la France métropolitaine.