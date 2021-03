La Belgique dans le top 10 des pays les plus intelligents au monde

Dans quel coin du monde trouve-t-on le plus de petits génies ? Pour répondre à cette palpitante question, une entreprise britannique a élaboré un classement des pays les plus intelligents à travers le monde. La Belgique s’affiche fièrement au sein du top 10.

Pour réaliser ce classement, qui reste somme toute à relativiser, la société Vouchercloud s’est basée sur trois critères. Trois critères qu’elle veut le plus objectifs possibles afin d’analyser l’intelligence passée, présente et future d’un état : le nombre de prix Nobel remportés, la moyenne actuelle du QI et le niveau scolaire.

En faisant la moyenne de ces indicateurs, Vouchercloud en déduit que le pays le plus intelligent au monde est… le Japon. En effet, le pays du soleil levant totalise de très bons scores dans les trois catégories : 5e concernant l’éducation, 6e pour le QI moyen (104,2) et les prix Nobel remportés (26). La Suisse et la Chine complètent le podium. Ils sont suivis de près par les États-Unis (4e).

La Belgique quant à elle rafle une très belle septième place au classement total. Elle se situe peu après nos voisins Néerlandais (5e), mais loin devant nos voisins Allemands (12e) et Français (24e).

Ph. Vouchercloud

Des Nobel qui pèsent lourd

En se penchant sur les détails du classement, il apparaît indéniablement que les pays asiatiques tiennent le haut du panier en termes de QI et de niveau scolaire. La Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Singapour se situes tous dans le top 5 de ces deux catégories. Ces pays plongent au classement général en raison du faible nombre de prix Nobels remportés.

Il faut dire que, historiquement, les Nobel ont souvent été attribués aux Occidentaux. Une tendance qui pourrait d’ailleurs s’inverser dans les années à venir, analyse Vouchercloud.

L’indicateur des Nobel pèse lourd dans ce classement. À titre d’exemple, cela explique que les États-Unis (qui ont remporté 368 prix Nobel) se retrouvent en quatrième position au général alors qu’ils n’arrivent qu’en 13e position pour la scolarité et 28e pour le QI. À l’inverse, Singapour détient le plus haut score de QI et plus haut niveau scolaire mais n’arrive qu’à la 73e place mondiale concernant les prix Nobel. Ce grand écart explique sa 25e place au général.