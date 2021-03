Will Smith évoque l’idée d’une carrière politique

Invité dans l’émission « Pod Save America », Will Smith a évoqué l’idée de se lancer un jour en politique. « Je considèrerai cela à un moment donné », a-t-il déclaré.

Will Smith va-t-il suivre les traces de Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger ou Kanye West ? L’acteur, chanteur, scénariste et producteur a laissé entendre dans l’émission « Pod Save America » qu’il pourrait se lancer en politique dans le futur.

Faisant référence à l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche après le mandat de Donald Trump, Will Smith a déclaré à l’animateur Jon Favreau : «Je pense que pour l’instant, je vais laisser ce bureau se nettoyer un peu, puis je considèrerai cela à un moment donné».

« Je suis plein d’espoir »

La star américaine n’est pas qu’un artiste, il est également connu pour son engagement en faveur de l’égalité des droits aux Etats-Unis. «Je ne sais pas, c’est comme si j’avais absolument une opinion. Je suis optimiste. Je suis plein d’espoir. Je crois en la compréhension entre les gens et je crois en la possibilité d’une harmonie. Donc je vais certainement faire ma part, que ce soit en restant dans l’univers artistique ou en m’aventurant un jour dans l’arène politique« , confie-t-il encore.

Wild Wild…White House?



Will Smith discusses running for office: https://t.co/gJRsqcKfeU pic.twitter.com/tyTYe7me3g — Pod Save America (@PodSaveAmerica) March 2, 2021

Un remake du « Prince de Bel-Air »

Will Smith prépare par ailleurs un remake plus sombre et dramatique du « Prince de Bel-Air », une nouvelle version dans laquelle il abordera davantage les conflits et les préjugés dont doit faire face un homme noir dans l’Amérique d’aujourd’hui.

En février dernier, l’acteur avait également dévoilé le documentaire « Le droit d’être Américain : histoire d’un combat », qu’il a coproduit et qui met en lumière la lutte pour l’égalité des droits aux États-Unis.