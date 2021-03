Voici les mesures d’assouplissement qui seront sur la table du comité de concertation

On prend les mêmes et on recommence. Après la « douche froide » de vendredi dernier, les craintes concernant une nouvelle reprise de l’épidémie dans notre pays semblent peu à peu se dissiper. Le prochain comité de concertation de ce vendredi pourrait donc cette fois trancher en faveur de nouveaux assouplissements, ceux qui étaient déjà sur la table du Codeco du 26 février.

«Il y a une bonne nouvelle: l’explosion des hospitalisations qu’on pouvait craindre sur base des chiffres de la semaine passée ne s’est pas produite», a indiqué ce jeudi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) sur La Première (RTBF). «Mais d’un autre côté, le nombre d’hospitalisations continue à grimper. Aujourd’hui, il y a 434 patients Covid en soins intensifs, c’est énorme ; c’est une augmentation de 20% en une semaine», a-t-il précisé à la veille d’un nouveau comité de concertation.

Globalement, les chiffres actuels laissent penser que nous sommes revenus au plateau que nous connaissions la semaine dernière. Ainsi, à moins que la situation sanitaire ne se dégrade d’ici demain, le gouvernement fédéral et les entités fédérées pourraient donc acter de nouveaux assouplissements ce vendredi lors du comité de concertation.

Une bulle extérieure plus large

Parmi les dossiers qui seront sur la table des négociations, celui de l’élargissement de la bulle sociale à l’extérieur (passant de quatre à huit ou dix personnes). Le président du CD&V Joachim Coens a plaidé en ce sens mercredi sur la VRT. «De nombreux signes montrent que la limite de l’acceptabilité pour la population a été atteinte. Si la motivation disparaît, les courbes remontent», analyse M. Coens.

Les jeunes jusqu’à 18 ans bénéficient de l’autorisation de participer à des activités en extérieur par bulle de dix depuis le 1er février. Il conviendrait dès lors d’être «conséquent» et d’envoyer un «signal», selon le président des démocrates-chrétiens flamands.

Priorité à l’enseignement

Devraient également être étudiés le retour partiel sur les campus ainsi qu’un renforcement du présentiel dans le secondaire.

Ce jeudi, Frank Vandenbroucke a répété qu’à ses yeux, la priorité devait être donnée à l’enseignement s’il devait y avoir une possibilité d’assouplissement. «Dans l’enseignement secondaire, pas mal d’enfants souffrent du mode de fonctionnement en semi-présentiel».

Enfin, comme cela aurait dû être le cas vendredi dernier, la fin des restrictions aux activités extrascolaires pour les moins de 12 ans devrait aussi être discutée.

Quid des voyages ?

En revanche, malgré la pression européenne, la levée de l’interdiction des voyages non-essentiels ne devrait pas être à l’agenda. En début de semaine, le Premier ministre Alexander De Croo a expliqué qu’il attendait un nouvel accord avec les entités fédérées au sujet des règles de dépistage et de quarantaine, de manière à renforcer leur caractère contraignant. Cet accord de coopération devrait permettre, selon le libéral, de sortir progressivement de l’interdiction des voyages non essentiels dès le 1er avril. «Nous aurons alors un autre instrument pour limiter les voyages non essentiels», prévoit-il.

Culture et horeca, toujours oubliés ?

Conclusion : il ne faut pas s’attendre à des changements considérables ce vendredi. Des ouvertures pour l’horeca ou la culture ? Certainement pas. Au mieux, ces secteurs en souffrance peuvent espérer un échéancier. Un élargissement de la bulle en intérieur ? On sait que le débat est vif depuis une dizaine de jours mais aucun consensus ne semble, pour l’heure, se dégager en ce sens.