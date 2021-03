Un candidat apprend « à la télé » qu’il est évincé de The Voice Belgique

C’est du jamais vu dans l’histoire de The Voice ! Un candidat affirme avoir appris « à la télé » qu’il avait été évincé de l’émission. La RTBF indique de son côté que c’est le candidat qui s’est retiré.

Youssef ne participera pas aux lives de The Voice Belgique. Le candidat dit l’avoir appris « à la télé » en regardant l’émission de mardi. La présentatrice Maureen Louys a, en effet, brièvement annoncé à la fin des derniers duels que Youssef avait décidé de ne pas poursuivre la compétition.

Selon la RTBF, le candidat n’ira pas aux lives car il n’a pas voulu signer le contrat le liant à Universal. « A tous les 110 talents qui participent aux blinds, nous faisons signer un contrat de participation, où sont énoncées des règles qui précisent ce qu’ils peuvent faire ou pas », explique Leslie Cable, la productrice de The Voice Belgique, à Sudpresse. « Dans ce contrat-là, est annexée une partie qu’on peut considérer comme un pré-contrat avec Universal. En signant, les talents s’engagent, s’ils sont sélectionnés pour les lives, à parapher un contrat en bonne et due forme avec la firme de disques. C’est là que Youssef a fait marche arrière, a-t-elle ajouté.

« Youssef n’est pas exclu de The Voice, mais dans la mesure où il ne signe pas ce contrat, il se retire de facto« , explique encore la productrice au quotidien.

Droit de réponse

Cette explication n’a pas convaincu Youssef qui a exigé un droit de réponse sur Facebook. « Je n’ai jamais choisi de quitter l’aventure. Il s’agit manifestement d’une décision d’exclusion pour défaut de signature du contrat à ce stade », assure Youssef. « Sinon, vous voulez vraiment qu’on parle de cette histoire de contrat ? Je croyais que ça devait rester confidentiel. J’ai bien l’intention d’honorer mes engagements contractuels, dont la signature d’un contrat musical, et la clause de confidentialité, mais si vous dîtes publiquement des choses me concernant qui sont fausses, je me vois obligé de les corriger. Je vous demande de publier un erratum et de respecter mon droit de réponse. Je ne lâche rien et n’abandonne jamais. Ce n’est pas le genre de la maison », conclut le candidat dans son post Facebook.

Youssef a ajouté sur Facebook ce matin que « le b-a ba est de ne JAMAIS adresser les rumeurs infondées car, ce faisant, on leur donne du crédit ». Il termine son post en disant : « après les fausses informations publiées à mon sujet […] et l’insistance du public pour connaitre la vérité, je me vois obligé d’y répondre en temps voulu », suivi d’un hashtag « Dîtes la vérité ».