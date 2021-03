Les premières convocations pour les Wallons de 65 ans et + ont été envoyées

Suite à la décision d’administrer le vaccin AstraZeneca aussi aux plus de 55 ans, la campagne de vaccination s’accélère dans notre pays. En Wallonie, les premières convocations pour les personnes âgées de 65 ans et plus ont été envoyées hier soir, indiquait ce jeudi matin la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

A la suite d’un avis rendu mardi par le Conseil supérieur de la santé, la conférence interministérielle de la Santé a décidé mercredi que le vaccin d’AstraZeneca pourrait être administré aux personnes de plus de 18 ans sans limite d’âge supérieure, en d’autres termes aux plus de 55 ans à propos desquels il existait jusqu’à présent un doute sur l’efficacité du vaccin.

La phase 1B débutera la semaine prochaine en Wallonie

Ce faisant, la campagne de vaccination peut s’accélérer et entrer dans la phase grand public. La vaccination des plus de 65 ans (environ 2,2 millions de personnes) peut donc commencer immédiatement, de préférence chez les personnes les plus âgées, recommande-t-on. La Flandre commencera par les plus de 85 ans, Bruxelles par les plus de 75 ans et la Wallonie par les plus de 65 ans.

Au sud du pays, les toutes premières convocations pour les personnes âgées sont parties mercredi soir, a indiqué ce jeudi matin la ministre de la Santé Christie Morreale, sur les ondes de Bel RTL. Les personnes ayant reçu cette invitation pourront donc être vaccinées dès la semaine prochaine, a confirmé la ministre.

Des plages horaires seront adaptées dans les différents centres de vaccination, qui œuvrent déjà à la vaccination des soignants. En outre, le vaccin Astra Zeneca pourra être administré aux personnes âgées dans les hôpitaux, a annoncé la ministre. « On veut faire en sorte de maximaliser toutes les doses disponibles et vacciner un maximum de monde, en particulier les plus fragiles », a-t-elle insisté.