Sorties BD: Trois histoires vraies, de New York à Fukushima, en passant par Hollywood

Vous aimez les histoires vraies ? Eh bien, vous allez être servis avec trois excellents albums qui viennent de sortir : « Nelly Bly », « Chaplin, prince d’Hollywood » et le très attendu « Fukushima ».

Fukushima, chronique d’un accident sans fin

Ce 11 mars 2021, cela fera précisément dix ans qu’un terrible séisme au large du Japon déclencha un tsunami qui frappa la centrale nucléaire de Fukushima. Dix ans plus tard, les images de cet événement dramatique sont encore dans toutes les mémoires et cela reste la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Dans « Fukushima », Bertrand Galic et Roger Vidal retracent la manière dont les employés de la centrale ont vécu cet incident. Pour cela, ils se sont basés sur l’audition de Masao Yoshida, le directeur du site. Pendant près de 120 pages et à travers une narration haletante, le lecteur vit les premières journées de la tragédie de l’intérieur. À la lecture de cet album, impossible de ne pas penser à la série « Chernobyl » tant les similitudes sont nombreuses. La réalité est parfois plus forte que la fiction et on ressort complètement sonné de ce récit très documenté.

« Fukushima », de Galic et Vidal, éditions Glénat, 128 pages, 18,5 €

Chaplin, prince d’Hollywood

À la rentrée 2019, Laurent Seksik et David François s’étaient lancés dans un ambitieux projet : retracer la vie tumultueuse de Charlie Chaplin. Il se sera fait attendre mais le deuxième volet de ce triptyque est enfin disponible. Dans le premier tome, on découvrait les premiers pas de ce jeune comédien anglais aux États-Unis au début des années 1910. Ce deuxième tome s’attarde davantage sur la vie privée de Charlot avec la perte de son fils, ses divorces fracassants et son goût pour les très jeunes femmes. On découvre la genèse de grands films comme « Le Kid », « La Ruée vers l’or » et « Le Cirque », mais aussi comment Chaplin a été confronté à l’arrivée du cinéma parlant. Le dessin extravaguant de David François est parfois un peu déstabilisant mais il apporte une touche de folie et offre quelques grandes planches magnifiques. Il faudra désormais faire preuve de patience pour découvrir la suite et la fin des aventures de Chaplin puisque le troisième et dernier ne sortira probablement pas avant 2022.

« Chaplin – t.2 : Prince d’Hollywood », de Seksik et François, éditions Rue de Sèvres, 70 pages, 17 €

Nellie Bly, dix jours dans un asile

La collection Karma a été lancée durant la fin de l’été 2020 dans le but de mettre en lumière des personnes, qui ont parfois été oubliées par l’Histoire et qui, au travers leurs actes, ont fait changer la société dans ses fondements et ses acquis. « Radium Girls » avait rempli cette objectif de manière magistrale, « Nellie Bly » est tout aussi puissant et réussi. Virginie Ollagnier raconte l’histoire de cette femme qui, en 1887 à New York, s’est faite passer pour une folle pour être internée à l’asile de Blackwell, situé sur l’île des indigents, des prisonniers, des fous et des pauvres. Pendant dix jours, elle y découvre l’horreur. Mais Nellie Bly avait une bonne raison de se faire passer pour une folle amnésique. L’enquête de cette jeune femme de 23 ans, pionnière du journalisme d’investigation, a réussi à faire bouger les choses. Ce récit, superbement dessiné par Carole Maurel, rend un magnifique hommage Nellie Bly. À découvrir d’urgence !

« Nellie Bly, Dans l’antre de la folie », de Ollagnier et Maurel, éditions Glénat, 176 pages, 22 €