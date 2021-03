VIDEO. Il sauve un bébé après une chute de 50 mètres

Un Vietnamien a sauvé une fille de deux ans tombée du 12e étage. Il est désormais considéré comme un héros dans son pays.

Nguyen Ngoc Manh est un livreur vietnamien de 31 ans. Alors qu’il était dans sa voiture pour une livraison ce dimanche vers 17h, il a entendu de vives exclamations venant de l’extérieur. Sortant de son véhicule, il a découvert avec effroi qu’une fillette de deux ans était agrippée à son balcon situé au 12e étage, soit 50 mètres plus haut.

N’écoutant que son courage, Nguyen Ngoc Manh a grimpé sur le toit d’un petit local électrique tout proche pour tenter d’attraper la fillette. « Heureusement, la petite est tombée sur mes genoux », se réjouit M. Nguyen dans la presse vietnamienne. Le bébé a directement été transporté à l’hôpital et il ne souffre heureusement d’aucune blessure grave, mis à part une luxation de la hanche.

Here’s the full story of that amazing rescue, after a hero stepped in to save a baby falling from an apartment blockhttps://t.co/3SX2bviixN pic.twitter.com/CS5Uxco9Tv