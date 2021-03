Quand Thomas Dutronc se prenait une cuite avec Gainsbourg alors qu’il n’avait que onze ans

20 ans après la mort de Gainsbourg, Thomas Dutronc a raconté une anecdote savoureuse sur celui qui était devenu son ami.

Le 2 mars 1991, soit il y a un peu plus de 20 ans, Serge Gainsbourg perdait la vie à 62 ans. L’occasion pour de nombreuses personnalités de lui rendre hommage. Parmi ces hommages, celui de Thomas Dutronc est probablement l’un des plus insolites. Interrogé par le Journal du Dimanche, le musicien aujourd’hui âgé de 47 ans a expliqué avoir pris sa première cuite avec Serge Gainsbourg, alors qu’il n’avait que 11 ans.

« Je lui dois ma première cuite : j’avais 11 ans, nous étions au restaurant chinois avec mes parents et il me passait en douce des coupes de champagne. En sortant j’étais saoul et j’ai dit à ma mère : ‘comme je comprends papa!' », se souvient, amusé, le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy.

Les deux artistes sont ensuite devenus amis. « Je garde donc le souvenir d’une personne pleine de malice, de tendresse et de raffinement, toujours parfumé, élégant, distingué », poursuit Thomas Dutronc, qui est resté proche de Gainsbourg jusqu’à son décès en 1991.