Faut-il porter le masque en courant ? Voici la réponse d’une scientifique

Faut-il porter le masque lorsque l’on fait son jogging ? Depuis le début de la pandémie, les avis sont divisés. Si certains médecins estiment qu’il n’est pas tenable de courir en portant le masque, d’autres pensent que le port du masque est essentiel pour éviter de transmettre le coronavirus.

C’est notamment le cas de Trish Greenhalgh, professeure à Oxford. « Il ne fait aucun doute que le virus reste dans les airs. Donc vous pouvez l’attraper si vous inhalez l’air de quelqu’un qui l’a expiré », a-t-elle expliqué dans l’émission Good Morning Britain.

Avant de poursuivre. « Vous faites votre jogging. Vous pensez que tout va bien et le lendemain vous développez des symptômes de la Covid. Dans ce cas, vous avez probablement ‘soufflé’ la Covid sur quelqu’un, comme une vieille dame qui promenait son chien par exemple ».

Should runners wear masks?



Professor Trish Greenhalgh tells @piersmorgan and @susannareid100 that it is 'important to be socially responsible' due to the way Covid transmits.



Amid the fears that a wet mask can breed germs, she says the mask should be washed straight away. pic.twitter.com/kGeRCZT3in