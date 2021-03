Un restaurateur triste et dégoûté après la délation de ses voisins

Depuis un an, la délation explose en Belgique. À Lasne, dans le Brabant wallon, un restaurateur a pu en faire l’amère expérience.

Depuis le début de la crise sanitaire, avec les confinements et le couvre-feu, la police est débordée par les dénonciations. « Cela n’arrête pas. Les gens dénoncent tout et n’importe quoi. On reçoit même des courriers anonymes réalisés avec lettres découpées dans les journaux et collées sur une feuille de papier. C’est du genre : dans le studio du troisième étage, à côté de l’appartement d’une cousine, il y a une dame qui coiffe. Si en 40, on avait dénoncé comme ça, il ne resterait plus beaucoup de coiffeurs aujourd’hui ! », expliquait à la RTBF, en décembre dernier, le porte-parole de la zone de police de Charleroi.

Pour faire patienter ses clients, il leur offre un verre

Depuis la réouverture des salons de coiffure, les coiffeurs peuvent désormais respirer. Mais ce n’est pas le cas des restaurateurs. Antonello, gérant d’un restaurant à Lasne, dans le Brabant wallon, a pu en faire la désagréable expérience. Depuis plusieurs mois, il propose des plats à emporter. Vendredi soir, suite aux nombreuses commandes, Antonello a offert un verre aux clients qui patientaient dans la file. Il leur a proposé de s’asseoir tout en respectant les distances sociales.

La police débarque dans le restaurant

Voyant des personnes attablées, des voisins l’ont dénoncé. Le restaurateur a ainsi vu débarquer la police dans son établissement. « Ils m’ont expliqué qu’ils avaient reçu un appel leur indiquant que je servais illégalement des repas dans mon restaurant. (…) Je suis à la fois très triste et dégoûté face à la méchanceté de certains. (…) On fait tout pour s’en sortir et certains cherchent encore à nous nuire », a raconté Antonello à Sudpresse.

En 40-45, je n aurais pas aimé être leur voisin…



Antonello, restaurateur à Lasnes, dénoncé à la police par des voisins: «À la fois très triste et dégoûté face à la méchanceté de certains…»

https://t.co/xNyDY0NYVm — Gheraille Jean-Marc (@jmgheraille) March 2, 2021

Le restaurateur marqué par cette dénonciation

S’il regrette d’avoir ainsi été victime de délation, le restaurateur n’a pas été inquiété par les policiers. « Comme ils ont pu le constater eux-mêmes, je n’avais pas l’intention de servir de la nourriture à mes clients », a-t-il indiqué. Aucun PV n’a été dressé vendredi soir. Les quelques clients qui étaient attablés ont été invités à sortir en attendant que leur plat soit prêt. Néanmoins, Antonello restera encore longtemps marqué par cette délation du voisinage.